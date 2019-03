Napoli Cristiano Ronaldo entra nel presepe di Genny Di Virgilio

Napoli - il manager di Meret difende le intenzioni del portiere su Cristiano Ronaldo : 'applicata totale lealtà agonistica' : Andrea Pastorello, agente di Meret, difende il portiere del Napoli dopo il fallo da espulsione su Cristiano Ronaldo durante la sfida contro la Juventus "D opo l'episodio di ieri è il caso di tutelare ...

Napoli - il manager di Meret difende le intenzioni del portiere su Cristiano Ronaldo : “applicata totale lealtà agonistica” : Andrea Pastorello, agente di Meret, difende il portiere del Napoli dopo il fallo da espulsione su Cristiano Ronaldo durante la sfida contro la Juventus “Dopo l’episodio di ieri è il caso di tutelare la sua immagine e la sua serietà”. Con queste parole Andrea Pastorello, manager di Alex Meret, ha difeso il portiere del Napoli dopo l’episodio cruciale del match tra il club partenopeo e la Juventus. “Non è mia intenzione ...

Napoli-Juventus alle 20.30 La Diretta Cristiano Ronaldo parte titolare : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Ronaldo - a Napoli pizza dedicata a lui e Cristiano Jr : La Cristiano Ronaldo mania ha contagiato anche Napoli, spunta la pizza-Cr7.. . e non solo. Con lui anche suo figlio, Cristiano junior, che oggi gioca nelle giovanili della Juventus. Premessa: Napoli ...

Napoli-Juve - Ancelotti prova a fermare l'amico Cristiano Ronaldo : Una vigilia agli antipodi. Che ha il sapore di un vero e proprio paradosso. O forse no. Perché la forbice di 13 punti tra Juve e Napoli ha di fatto anestetizzato il campionato e lo scontro diretto non ...

Napoli-Juve - Cristiano Ronaldo nella terra di Maradona. Dal fisico agli eccessi - due giganti all'opposto : In quella balconata sul mare di Napoli, Maradona faceva ciò che meno gradiva al mondo: allenarsi senza la palla. L'altro alieno, che oggi entrerà nel tempio, al San Paolo, ha priorità diverse: l'...

Come sta Cristiano Ronaldo? Massimiliano Allegri scioglie ogni dubbio alla vigilia di Napoli-Juventus : Le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Napoli e Juventus: il tecnico bianconero fa il quadro della situazione degli infortunati “Come sta Ronaldo? Sta bene, si è allenato con la squadra e domani giocherà. Per quanto riguarda gli infortunati, Khedira farà controlli e non ci sono date di rientri. Douglas speriamo di recuperarlo per l’Atletico. Gli altri non rientrano. L’unico che possiamo recuperare ...

Napoli-Juve - da Maradona-Platini a Cristiano Ronaldo : le curiosità - : Nel match del San Paolo si rinnova una rivalità storica. Gli azzurri sono stati gli ultimi a battere i bianconeri in campionato e per la prima volta dal 2007 saranno senza Hamsik. Ancelotti e CR7, ...

Napoli-Juve - Allegri ha deciso : ecco il verdetto su Cristiano Ronaldo : Napoli-Juve- Massimiliano Allegri ha deciso: pochi dubbi, tante certezze e massima convinzione nei propri mezzi. Cristiano Ronaldo sarà in campo dal primo minuto in vista del match di domenica sera contro il Napoli. Una scelta che il tecnico avrebbe preso in comune accordo con il giocatore e con lo staff medico bianconero. Ronaldo ha recuperato […] More

Napoli-Juventus - le ultime sulle condizioni di Cristiano Ronaldo e Pjanic : Cristiano Ronaldo a Napoli ci sarà, è questo l’ultimo aggiornamento che arriva da casa Juventus in vista del big match di domenica sera La Juventus di Massimiliano Allegri volerà domenica a Napoli con l’obiettivo di chiudere definitivamente la corsa scudetto. I bianconeri sono dunque intenzionati a schierare la miglior formazione possibile nello scontro con la seconda in classifica e, secondo quanto riportato da Skysport, il ...

Juventus - Cristiano Ronaldo verso la titolarità - contro il Napoli dubbio a centrocampo : Per la Juventus si avvicina sempre di più la sfida di domenica contro il Napoli. Gli uomini di Massimiliano Allegri stamani si sono allenati alla Continassa proprio per arrivare al top al match di domenica. La Juve sta pensando si alla gara contro il Napoli ma di riflesso il pensiero va anche alla partita di Champions contro l'Atletico. I bianconeri vogliono preparare al massimo il match del San Paolo perché può dare una grossa mano anche in ...

Allarme Cristiano Ronaldo rientrato - a Napoli ci sarà - : Roma, 28 feb., askanews, - Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è regolarmente sceso in campo con i compagni della Juve per la seduta di allenamento del giovedì dopo l'Allarme per l'...

Napoli-Juventus - sospiro di sollievo per Allegri : Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo : Il giocatore portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, fugando dunque i dubbi sulla sua presenza in campo contro il Napoli Buone notizie per la Juventus in vista del big match di campionato domenica contro il Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto solo un programma differenziato per il problema alla caviglia sinistra, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo fa sapere il club bianconero. Questa la nota ...

Cristiano Ronaldo : niente infortuni gravi - a Napoli potrebbe non giocare dal primo minuto : I tifosi della Juventus possono tornare a fare sonni tranquilli, Cristiano Ronaldo sta bene e si allena anche se con qualche precauzione. Il campione portoghese, infatti, aveva riportato una botta alla caviglia sinistra durante l'ultima gara disputata contro il Bologna. Il dolore preoccupante ha obbligato lo staff medico della Juve ad accertarsi che la salute fisica del numero sette non fosse compromessa. Fortunatamente gli esami hanno fornito ...