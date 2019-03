MotoGP | GP Argentina 2019 | risultato FP1 Marc Marquez subito padrone | arrancano

MotoGP Argentina - Libere1 : Marquez è subito davanti. Dovizioso 7° - Rossi è 10° : Marquez alza subito la voce. Lo spagnolo della Honda è infatti il più veloce della prima sessione di libere del GP di Argentina di MotoGP. Con il tempo di 139827, realizzato proprio alla scadere, ...

MotoGP – E’ tempo di… letture per Valentino Rossi in Argentina : i ‘consigli’ del Dottore [FOTO] : I consigli di… lettura di Valentino Rossi: i libri del Dottore per il weekend di gara dell’Argentina Manca poco ormai per vedere nuovamente i piloti in pista per le prime libere del Gp d’Argentina di MotoGp. I campioni delle due ruote sono stati protagonisti ieri a Termas de Rio Hondo nella giornata dedicata alla stampa, dopo un lungo viaggio e due settimane di pausa. I piloti hanno avuto parecchio tempo per ricaricare le ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : respinto lo spoiler presentato dalla Honda? C’è aria tesa a Termas de Rio Hondo : Parlare di guerra tecnica può sembrare esagerato ma, forse, rende l’idea su ciò che sta accadendo nella classe MotoGP. Dopo l’assoluzione della Corte d’Appello di Ginevra (Svizzera) sul “caso Ducati” relativo all’adozione del famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 che ha ufficializzato il successo di Andrea Dovizioso in Qatar, novità importanti arrivano dall’Argentina, per la precisione a ...

MotoGP - la Honda ‘provoca’ Danny Aldridge : bocciato lo spoiler in stile Ducati presentato per il Gp d’Argentina : Il direttore tecnico della MotoGp ha respinto la richiesta della Honda di presentare un nuovo spoiler per l’imminente Gp d’Argentina E’ sembrata più una provocazione che una richiesta vera e propria, fatto sta che la Honda si è vista respingere dal direttore tecnico della MotoGp lo spoiler che aveva intenzione di montare sulle moto di Marquez e Lorenzo in vista del Gp d’Argentina. Una richiesta presentata ieri da ...

