MotoGp Ducati | Dovizioso | «Mi sento più competitivo»

MotoGp - la Honda ‘provoca’ Danny Aldridge : bocciato lo spoiler in stile Ducati presentato per il Gp d’Argentina : Il direttore tecnico della MotoGp ha respinto la richiesta della Honda di presentare un nuovo spoiler per l’imminente Gp d’Argentina E’ sembrata più una provocazione che una richiesta vera e propria, fatto sta che la Honda si è vista respingere dal direttore tecnico della MotoGp lo spoiler che aveva intenzione di montare sulle moto di Marquez e Lorenzo in vista del Gp d’Argentina. Una richiesta presentata ieri da ...

MotoGp – Dalle spese ai competitor pronti a montare lo spoiler copiato alla Ducati - Dall’Igna svela : “avevamo chiesto una cosa alla FIM - ma…” : Gigi Dall’Igna analizza il caso spoiler in Argentina dopo la sentenza della Corte d’Appello FIM E’ un Gigi Dall’Igna sereno e rilassato, quello arrivato in Argentina due settimane dopo il Gp del Qatar. Due settimane di caos e polemiche, che non hanno permesso alla Ducati di godere di un po’ di riposo dopo l’esordio stagionale. Alessandro La Rocca/LaPresse La sentenza della Corte d’Appello FIM ha ...

MotoGp - GP Argentina. Dall'Igna : 'Ducati con lo spoiler abbassa la temperatura di 8 gradi' : Che cosa faranno gli avversari? "Il mondo delle corse è così da sempre. Se uno ha una buona idea e gli altri ne comprendono i vantaggi e riescono a riprodurla la copiano. E' quello che abbiamo fatto ...

MotoGp – Marquez e la frecciatina alla Ducati : lo spagnolo punge velatamente il team di Borgo Panigale : Marc Marquez punge velatamente la Ducati e Dovizioso dopo il caos legato al caso spoiler del team di Borgo Panigale Marc Marquez non ha dimenticato quanto accaduto due settimane fa in Qatar: il caso spoiler non ha distratto il campione del mondo in carica dal duello con Dovizioso e la sconfitta all’ultima curva. Lo spagnolo della Honda, però, non ha risparmiato i suoi avversari, con una tosta frecciatina: “la Ducati è sempre al ...

MotoGp – Caso Ducati - Massimo Rivola durissimo : “ecco cosa si sono inventati in appello” : L’amministratore delegato dell’Aprilia è tornato a parlare del Caso Ducati, scagliandosi principalmente contro il regolamento e la FIM Il Caso Ducati continua a fa discutere anche in Argentina, sede del secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Massimo Rivola si è soffermato nuovamente sulla decisione della Corte d’Appello della FIM di considerare legale lo spoiler utilizzato da Dovizioso, Petrucci e Miller in Qatar, ...

MotoGp - la Ducati ‘affascina’ Valentino Rossi : il Dottore dà un importante consiglio alla Yamaha : Il pilota della Yamaha ha chiesto al proprio team di spingere come la Ducati, provando a trovare le soluzioni giuste per aumentare le prestazioni della M1 Un quinto posto in rimonta in Qatar non può bastare a Valentino Rossi per essere soddisfatto di questo inizio di stagione, considerando il gap accumulato da Ducati e Honda. Il Gp d’Argentina appare come il primo importante banco di prova di questo Mondiale 2019, iniziato non ...

Valentino Rossi - MotoGp GP Argentina 2019 : “Sarà necessario iniziare bene per essere pronti in gara. Spoiler Ducati? Mi interessa la situazione della Yamaha” : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce dopo che il giudizio sul famoso Spoiler è stato emesso ed ha sorriso alla Ducati. Ciò detto, ...

MotoGp - Marquez snobba lo spoiler Ducati : “non gli stiamo dando chissà quanta attenzione…” : Il pilota della Honda ha parlato in conferenza stampa del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp Il secondo posto ottenuto in Qatar non ha tolto il sorriso a Marc Marquez, soddisfatto comunque della prestazione messa in mostra nel corso del primo appuntamento del Mondiale 2019. AFP/LaPresse Adesso c’è da pensare al Gp d’Argentina, dove il pilota della Honda proverà a prendersi la prima vittoria ...

MotoGp – Dovizioso ed il caso spoiler - il ducatista sincero : “preoccupato in queste 2 settimane? Ecco la verità” : Altro che preoccupazione, Dovizioso sereno dopo quanto accaduto in Qatar a seguito della sua vittoria: le parole del forlivese in Argentina Lo spettacolo della MotoGp torna a dare spettacolo e lo fa col secondo round della stagione 2019. I piloti sono pronti a Termas de Rio Hondo per il weekend di gara del Gp d’Argentina e, in attesa di salire in sella alle loro moto per le prime sessioni di prove libere, oggi saranno protagonisti ...

MotoGp - ecco il Gp d’Argentina : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sul circuito Termas de Rio Hondo : dieci curiosità sul team Ducati e sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove si svolgerà il secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dopo un’entusiasmante apertura di stagione in Qatar, culminata con la spettacolare vittoria di Andrea Dovizioso a Losail, il Campionato Mondiale MotoGp si sposta adesso in Argentina per il secondo round. ecco 10 cose da sapere sul circuito di Termas de Río Hondo ed il team Mission Winnow Ducati: • Il ...

MotoGp : il team Ducati pronto a una nuova sfida in Argentina : Archiviata la gara di apertura della stagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, il team Mission Winnow Ducati è pronto a tornare in pista in Argentina per il secondo round del Campionato Mondiale MotoGP 2019, in programma dal 29 al 31 marzo sul circuito di Termas de Río Hondo nella parte settentrionale […] L'articolo MotoGP: il team Ducati pronto a una nuova sfida in Argentina sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

MotoGp : il caso Ducati avvicina la classe regina alla F1. Nessun imbroglio ma migliorare le regole : Le decisione è stata presa e non si può tornare indietro: lo spoiler della Ducati è stato dichiarato regolare dalla Corte d’Appello della FIM riunita a Ginevra e la vittoria di Andrea Dovizioso è stata ufficializzata. Così, salvo ricorso al TAS di Honda, Aprilia, Suzuki e KTM, dovrebbe essersi conclusa la vicenda della tanto discussa appendice usata dalla GP19. La sentenza ha chiarito che la valenza aerodinamica c’è ma la primaria ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Argentina - punto a salire sul podio» : ROMA - In Argentina Andrea Dovizioso partirà da leader in classifica: il secondo appuntamento del mondiale MotoGp vede l'italiano della Ducati in testa alla classifica, adesso punta a consolidare la ...

MotoGp - GP Argentina 2019 : Ducati e il banco di prova - Valentino Rossi e l’enigma Yamaha - Marquez favorito? : La settimana dei tribunali e delle Corti d’Appello può lasciare spazio alla pista. A Ginevra la sentenza è arrivata, sorridendo alla Ducati che, con qualche giorno di ritardo, ha potuto festeggiare il primo trionfo stagionale di Andrea Dovizioso e la vetta del Mondiale 2019 di MotoGP. Una classe regina che, forse, con questo “verdetto” potrebbe cambiare la filosofia progettuale, sposando una linea molto simile alla F1. Aspetti ...