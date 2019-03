Mamma 22enne sta per morire di tumore Biglietti al figlio per quando non ci sarà più

Ostetrica le strappa la placenta dall’utero durante il parto : Mamma 22enne muore : Un' Ostetrica inesperta le avrebbe strappa to la placenta dalla parete dell'utero durante il parto facendola andare in coma e finendo per causarle un arresto cardiaco. Alisa Tepikina, 22 anni, è riuscita a sorridere vedendo la sua prima figlia, prima di morire. Il caso avvenuto in un ospedale di Nizhneserginskaya, nella regione russa di Sverdlovsk, ha portato le autorità ad avviare un'indagine per negligenza medica. “Mia figlia stava soffrendo, ...

New York - giovane Mamma 22enne cade dalle scale della metro e muore : Una terribile tragedia si è verificata a Manhattan, New York. Una giovane mamma di 22 anni, Malaysia Goodson, ha perso la vita dopo una rovinosa caduta dalle scale della metropolitana. La donna stava scendendo dalle scale per recarsi verso uno dei treni, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduta sulla piattaforma sottostante. Nell'immediatezza dei fatti, la giovane è stata soccorsa e trasportata ...