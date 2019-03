Juventus | Cristiano Ronaldo non molla | tornerà con l' Ajax?

Le notizie del giorno – ‘Giallo’ Cristiano Ronaldo in casa Juventus - le sentenze su Milan e Lazio : Le notizie del giorno – Arriva il provvedimento per Franck Kessié. L’ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto a Milanello, dove gli è stato notificato il provvedimento, una multa salata. Nelle ultime ore il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ Juventus in ansia : a rischio la sfida con l'Ajax : Controlli al JTC per Cristiano Ronaldo, infortunatosi due giorni fa con la nazionale portoghese: le parole di Sandro Corapi.

Juventus - oggi fisioterapia e visita di controllo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina Cristiano Ronaldo ha fatto il suo arrivo alla Continassa. CR7 ieri sera è tornato a Torino dopo essere stato a Barcellona per impegni legati al suo sponsor tecnico. Il portoghese oggi è invece tornato al quartier generale della Juventus ed è stato sottoposto a una visita di controllo, prima di una seduta di fisioterapia. Dunque CR7 ha iniziato la fase di recupero dopo l'infortunio ai flessori accusato con la maglia del Portogallo. ...

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ L'attaccante della Juventus al JTC per nuovi controlli : Infortunio Cristiano Ronaldo, il centravanti della Juventus è giunto stamane al JTC per nuovi controlli dopo il problema muscolare

Cristiano Ronaldo - il ‘giallo’ dell’infortunio : la reazione della Juventus : INFORTUNIO Ronaldo – Le ultime ore sono state di grande tensione in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è stato l’infortunio di Cristiano Ronaldo, il portoghese si è fermato durante il match delle qualificazioni valide per Euro 2020 tra Portogallo e Serbia e ha accusato un problema alla coscia destra che lo costringerà a rimanere fuori per almeno tre partite di campionato con l’obiettivo di recuperare per ...

Juventus - Cristiano Ronaldo alla Continassa per nuovi controlli : Cristiano Ronaldo è arrivato intorno alle 10 alla Continassa dove i medici della Juventus lo sottoporranno ad una visita per valutare l'entità dell'infortunio rimediato con il Portogallo . Secondo gli ...

Juventus-Empoli si giocherà senza Cristiano Ronaldo il 30 marzo alle ore 18 : 00 : Nella giornata di due big-match di alta classifica come Inter-Lazio e Roma-Napoli, la capolista Juventus potrebbe incrementare il suo vantaggio in classifica: i bianconeri saranno impegnati con l'Empoli di mister Andreazzoli il 30 marzo alle 18:00. All'andata la Juve vinse in rimonta (1-2) con doppietta di CR7. Juventus-Empoli sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, con collegamento a partire dalle ore 17:30, mentre per chi è appassionato di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo in campo con l'Ajax : si avvicina il momento della verità : ... per cercare di capire quanto le speranze di vederlo in campo nel match di andata con l'Ajax trovino riscontro nel mondo reale. Intanto dopo la ripresa di ieri, oggi alla Continassa il gruppo a ...

Juventus - rientrati molti nazionali - Cristiano Ronaldo è atteso domani al JTC : La Juventus, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Empoli. Massimiliano Allegri, quest'oggi, ha ritrovato i primi nazionali e il gruppo bianconero era decisamente più nutrito, anche se la squadra sarà al completo solo domani quando rientreranno gli ultimi nazionali. Massimiliano Allegri per la partita di sabato avrà un po' di emergenza in attacco visto che all'assenza di Douglas Costa e Juan Cuadrado si è ...

Juventus : secondo Aldo Serena - Higuain ha pagato l'arrivo di Cristiano Ronaldo : Difficilmente la Juventus sbaglia mercato, e tale affermazione è stata dimostrata negli ultimi anni. Infatti, per risalire ai flop assoluti si deve andare a ritroso ai tempi della Juventus allenata da Ciro Ferrara, quando vennero spesi 50 milioni di euro per acquistare il duo brasiliano Diego - Felipe Melo, che alla fine deluse molto. Gli arrivi negli ultimi anni dei vari Pirlo, Pogba, Tevez hanno rivalutato molto la dirigenza juventina, in ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Infortunio Cristiano Ronaldo – C’è il comunicato della Juventus : ecco diagnosi e tempi di recupero : La Juventus si è espressa sulle condizioni di Cristiano Ronaldo dopo l’Infortunio: il comunicato ufficiale del club bianconero parla di una lesione, di lieve entità, ai flessori della coscia destra La sfida fra Portogallo e Serbia, valevole per le Qualificazioni agli Europei 2020, ha portanto con sè una pessima notizia per i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo si è infortunato. I primi esami effettuati in Portogallo, hanno ...

Cristiano Ronaldo - infortunio con il Portogallo : apprensione in vista dell’Ajax. E il titolo della Juventus va giù in Borsa : Un problema muscolare, la richiesta del cambio, l’uscita di scena. L’infortunio subìto in Portogallo-Serbia da Cristiano Ronaldo tiene con il fiato sospeso la Juventus, in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax. Anche se il fuoriclasse bianconero non sembra preoccupato più di tanto dal problema alla coscia destra avuto dopo mezz’ora di gioco: “Sono tranquillo, so che starò bene in ...