Inter | Tronchetti Provera fa il punto sul caso Icardi | “momento difficile”

sportfair

(Di venerdì 29 marzo 2019), Marcoha parlato della querelle che ha visto Mauroprotagonista nell’ultimo mese “Credo al dovere della società e dell’allenatore di mandare in campo i migliori.è in un momento di difficoltà, ma è un grande campione. Mi aspetto supporto per lui e un’aggressiva“. L’amministratore delegato di Pirelli e grande tifoso dell’, Marco, si esprime così sul momento dell’ex capitano nerazzurro, Mauro. “È un fatto positivo che sia tornato in gruppo, adesso voltiamo pagina. L’importante è avere quello spirito di squadra che fa vincere le partite”, aggiungeai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’. (Spr/AdnKronos)L'articolofa ilsul: ...

uzapelloni : RT @infoitsport: Tronchetti Provera: 'Vorrei che l'Inter rimanesse a San Siro. Al Bernabeu nel 2010 l'apice di un periodo speciale' https:/… - viajandoperdido : Tronchetti : “Inter resta! Demolire S. Siro un delitto” -