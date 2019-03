Giappone | produzione industriale in declino dell' 1 | 0% annuo

Giappone - produzione febbraio rimbalza in linea con attese : rimbalza la produzione nelle fabbriche Giapponesi . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese, METI,, l'indice destagionalizzato della ...

Giappone : rivista al rialzo produzione industriale in gennaio : ...7% mentre su una base annuale il dato grezzo rivisto mostra un aumento dello 0,3% rispetto a una lettura preliminare di dato invariato.I dati sono stati diffusi dal ministero dell'Economia, commercio ...

Giappone - prezzi produzione in aumento più delle attese a febbraio : Recuperano i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan, i prezzi di fabbrica hanno registrato un incremento dello 0,2% nel mese di febbraio dopo il -0,6% di gennaio. Il dato è ...

Prosciutto di Modena - 2018 positivo Crescono produzione e consumi Ora si punta al mercato Giapponese : Il prossimo obiettivo per il Consorzio del Prosciutto di Modena è il Giappone: sono tre i prosciuttifici abilitati ad esportare verso questo Paese, quarta economia più avanzata del mondo e partner ...

Dopo ben 8 anni - la produzione di PS Vita in Giappone si ferma definitivamente : Tempo fa vi abbiamo parlato dell'imminente fine della produzione di PS Vita sul territorio Giapponese, oggi il sito dedicato è stato aggiornato, indicando che gli ultimi due modelli della console portatile di Sony sono stati spediti. Rendendo di fatto la console portatile non più disponibile.Come riporta Siliconera, gli ultimi due modelli rimanenti (Nero PCH-2000 ZA11 ed Aqua Blue PCH-2000 ZA23) non sono più disponibili, dunque sarà possibile ...

Giappone - produzione industria gennaio -3 - 5% - pesa rallentamento Cina : Si moltiplicano i segnali di debolezza dell'economia del Giappone. La produzione industriale di gennaio ha registrato un calo del 3,7% su base mensile, la contrazione più marcata negli ultimi dodici mesi.

Giappone : produzione industriale invariata su base annua : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in gennaio la produzione industriale è rimasta invariata in Giappone su base annua, contro il declino dell'1,9% della lettura finale di dicembre, 1,5% il progresso di ...

Giappone - produzione industriale in calo a dicembre : Nel mese di dicembre, la produzione industriale Giapponese ha registrato una contrazione dello 0,1% confermando così la stima preliminare diffusa a fine gennaio. Lo rileva il Ministero del Commercio ...

Giappone : confermato calo produzione industriale dell'1 - 9% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in dicembre la produzione industriale è calata in Giappone dello 0,1% mensile, rettificato stagionalmente, contro il precedente progresso del 2,9%, 0,4% la contrazione ...

Giappone - a gennaio prezzi alla produzione in calo : Frenano i prezzi alla produzione in Giappone , principale termometro dell'inflazione. Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabbrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di gennaio dopo il -0,...

Nissan sposta la produzione di X-Trail dal Regno Unito al Giappone : Contrariamente a quanto deciso due anni fa, il costruttore non produrrà la nuova generazione del SUV a Sunderland ma in...

Subaru - Riparte la produzione in Giappone : Come annunciato, la Subaru ha fatto ripartire le linee produttive della propria fabbrica di Tokyo a seguito dello stop dello scorso 16 gennaio. Lo stabilimento della prefettura di Gunma si occupa della costruzione del 60% delle vetture del marchio Giapponese.Trovata una soluzione. La Casa ha individuato una soluzione per il presunto difetto di un componente del servosterzo utilizzato sulle Forester, Impreza e XV. La produzione è potuta così ...