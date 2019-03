Genova | sparò a un uomo durante il Tso | poliziotto a processo Il gip | “Usò l’arma con

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2019) Un uso deldi ordinanza poco professionale a causa di una componente emotiva. Per questo, secondo il gip del tribunale di, Franca Borzone, quell’agente di polizia deve essere processato. Nel giugno 2018, ila Jefferson Tomalà, ecuadoriano di 22 anni,un intervento per il Tso. Sei i colpi esplosi. Troppi per la giudice che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Walter Cotugno, disponendo l’imputazione coatta.Secondo il gip è vero che l’agente che uccise Tomalà “stava temendo per la vita del collega ferito dal giovane” ma è anche vero che la sua azione “denota notevole imprudenza e imperizia”. Una “pur minima professionalità avrebbe dovuto imporre l’esplosione di un solo colpo e non verso parti vitali”. Secondo la procura, l’agente agì per salvaguardare il collega e per questo aveva ...

