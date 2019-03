F1 | GP del Bahrain 2019 | l' analisi delle prove libere

F1 Bahrain - Vettel : «C'è ancora del potenziale da esprimere» : MANAMA - ' Dobbiamo ancora lavorare, c'è ancora del potenziale da esprimere. Se ci riusciremo allora saremo in buona condizione domani. Speriamo di poter essere più vicini alle Mercedes '. Sebastian ...

Dopo la soddisfazione di aver chiuso davanti a tutti le prime libere in Bahrain, le prestazioni nelle FP2 sono un sollievo per la Ferrari, con Sebastian Vettel che ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc e la Mercedes di Lewis Hamilton, a 0.603s. In condizioni più fresche, visto l'orario serale, e simili a quelle […]

F1 – Seb - che succede? Testacoda di Vettel nelle Fp2 del Gp del Bahrain [VIDEO] : Sebastian Vettel protagonista di un Testacoda durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain Imprevisto per Sebastian Vettel durante la seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain: il tedesco della Ferrari, che si trova attualmente in testa alla classifica dei tempi, è stato protagonista di un Testacoda in curva 2. La monoposto di Vettel si è girata su se stessa finendo quasi fuori pista: il tedesco è riuscito ...

Oltre alla F1, nel fine settimana in Bahrain va in scena la prima tappa della Formula 2 2019. Dieci squadre e venti piloti sono pronti a darsi battaglia dopo un campionato 2018 che ha confermato la validità della serie, grazie alla promozione in Formula 1 dei primi tre classificati, George Russell, Lando Norris e Alexander […]

Sport in tv : il Gp. del Bahrain : Anche su Sky Sport Uno. La telecronaca è affidata come di consueto a Carlo Vanzini affiancato al commento tecnico da Marc Gené, ai box è impegnata Mara Sangiorgio mentre al paddock c'è Federica ...

F1 – Fp1 nel segno della Ferrari : Leclerc davanti a tutti in Bahrain [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain: Fp1 nel segno della Ferrari sul circuito di Al Sakhir E’ terminata nel segno della Ferrari la prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain. Dopo una settimana di stop, a seguito dell’esordio stagionale in Australia, i piloti sono tornati a bordo delle loro monoposto per iniziare il lavoro per la gara di domenica sul circuito di Al ...

Formula 1 - Gran Premio del Bahrain : come vederlo in Tv e in Streaming : Secondo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere del venerdì alla gara di domenica.

F1 – “Il Gp del Bahrain usato per ripulire la sua immagine” : l’accusa di Amnesty International : F1: Amnesty International, Bahrain usa il Gp per ripulire la sua immagine Amnesty International ha accusato il governo del Bahrein di reprimere ogni forma di dissenso e di usare il Gran Premio di Formula 1, in programma questo weekend nell’emirato del Golfo, per ripulire la sua immagine. “Dietro il fascino della F1, c’è un aspetto più sinistro del Bahrein“, ha denunciato in una nota Samah Hadid, direttrice per il ...

F1 – Fernando Alonso in pista ai test del Bahrain : 12 giorni di fuoco per lo spagnolo [FOTO] : Fernando Alonso torna in pista per i test del Bahrain in F1: l’annuncio social del pilota spagnolo Fernando Alonso, dopo il ritiro dalle gare di F1, non sta di certo con le mani in mano. Il pilota spagnolo, a caccia della Tripla Corona, ha annunciato durante i test di Barcellona che la sua collaborazione con la McLaren continuerà e che tornerà in pista a bordo di una F1. Quel momento tanto atteso dai suoi fan si sta avvicinando: ...

F1 - Vettel si nasconde in vista del Gp del Bahrain : “non siamo nelle condizioni di fare promesse” : Il pilota della Ferrari non ha voluto fare alcuna promessa alla vigilia del week-end del Bahrain, evitando dunque qualsiasi proclama Il deludente quarto posto ottenuto in Australia non permette a Sebastian Vettel di approcciarsi con il sorriso al Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le certezze costruite dopo i test di Barcellona sono un po’ venute meno in casa Ferrari, rimboccatasi le maniche in queste ...

F1 – Raikkonen tra tuffi in piscina e moto d’acqua : piccola fuga di famiglia per il finlandese prima del Gp del Bahrain [FOTO e VIDEO] : Giornate di relax con la famiglia prima del Gp del Bahrain: piccola fuga al mare per Kimi Raikkonen in vista del secondo round della stagione 2019 di F1 E’ tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1: i piloti, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp d’Australia, si apprestano ad affrontare un nuovo appassionante weekend di gara, in Bahrain. Per l’occasione, Kimi Raikkonen ha deciso di ...

Il GP del Bahrain, seconda gara del Mondiale di F1 2019 in programma sul circuito di Sakhir, sarà in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 28 a domenica 31 marzo. E da questo fine settimana parte anche la F2, con l'atteso debutto di Mick Schumacher e Giuliano Alesi. IL PROGRAMMA – […]

F1 tv - GP Bahrain 2019 : orari - streaming - dirette e differite. Il programma del fine settimana di Sakhir : Da domani si comincia. Il primo GP dell’anno è andato in archivio, per cui è già tempo di pensare alla prossima tappa di questo avvincente Mondiale 2019 di Formula Uno. Dall’Australia e da Melbourne, infatti, il Circus si sposterà nel deserto del Bahrein, più precisamente sul circuito di Sakhir dove, nel fine settimana del 29-30 e 31 marzo si disputerà la seconda gara del campionato. Dopo un circuito cittadino come l’Albert ...