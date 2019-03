Esorcisti in Sicilia | in 30 per combattere Satana ' Ma nel 99% dei casi non servono'

In Sicilia c'è una grande richiesta di Esorcisti : Ormai basta la sola parola 'esorcismo' per scatenare fantasie e curiosità che non a caso hanno colpito anche l'immaginazione di innumerevoli cineasti. Chissà quanto abbia influito proprio il film “L'esorcista” del 1973 nell'immaginario comune, alla creazione di quello che parrebbe essersi sviluppato a tutti gli effetti come un vero e proprio mito. Quello dell'esorcista naturalmente, che richiama più al sovrannaturale che alla teologia, e ...