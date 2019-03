Amy Schumer | una di noi | com’è difficile e buffo infilarsi i calzini col pancione

vanityfair

(Di venerdì 29 marzo 2019) Amycon il marito, lo chef Chris FischerAmycon il marito, lo chef Chris FischerAmycon il marito, lo chef Chris FischerAmycon il marito, lo chef Chris FischerAmycon il marito, lo chef Chris FischerAmy, 37 anni, continua a raccontare la sua gravidanza con una buona dose di ironia. Stavolta la comica, che aspetta il suo primo figlio dal marito, lo chef Chris Fischer, ha condiviso su Instagram una buffa guida che illustra alle donne incinte come effettuare le manovre giuste per completare un gesto di norma semplicissimo:. Seduta sul bordo di un letto, Amy esegue l’operazione dando nel contempo indicazioni alle future mamme come lei: «Prima il piede sinistro», spiega, infilando un calzino con relativa facilità. «Ok, è un po’ scomodo, ma non è un gran problema. Adesso passiamo al piede destro». A quel punto la ...

franceschashtag : l’ultimo speciale di Amy Schumer non mi è piaciuto per nieeeeeenteeeeeee e dire che io lei la amo sempre per sempre costantemente - xmoonlightstorm : RT @icarusdrunk: Più John Mulaney specials e meno Amy Schumer -