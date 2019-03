Agnelli | “San Siro storico | ma serve un impianto moderno”

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 marzo 2019) Il presidente della Juventus, Andrea, dà un consiglio a Inter e Milan per quanto riguarda il futuro dello stadio "Meazza" all'evento 'Il Foglio a San': "Sanè un pezzo della storia italiana ma fa sentire la sua età, se dovessi scegliere io vorrei uno stadio moderno e completamente nuovo. Non si può essere nostalgici quando si guarda a quelle che sono le innovazioni e le migliori condizioni per giocare al calcio,uno stadio vivo 365 giorni l'anno. Se la decisione dipendesse da me, farei di tutto per averecompletamente nuovo".

