Una settimana dopo la fine di “Game of Thrones” HBO trasmetterà un documentario di due

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 3 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Trame Una Vita prossima settimana : Susana accusa Arturo - Maria Luisa e Victor in crisi : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 e sempre ricca di colpi di scena. Le Trame settimanali rivelano che Susana Seler, dopo la fuga del figlio Simon Gayarre ed Elvira Valverde, si scaglierà contro il colonnello Arturo. Quest’ultimo verrà accusato dalla sarta di essere il colpevole della morte di Adela. Maria Luisa invece sarà ai ferri corti con il fidanzato Victor Ferrero, per non averle detto ...

Nuoto - Assoluti primaverili 2019 : Federica Pellegrini febbricitante a Una settimana dai campionati italiani di Riccione : Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella di Federica Pellegrini costretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di ...

Nuoto - Assoluti primaverili 2019. Federica Pellegrini febbricitante a Una settimana dai campionati italiani di Riccione : Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella di Federica Pellegrini costretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - come sta CR7? Filtra ottimismo : “In Una settimana o due torno” : Due settimane: esattamente questo il tempo che ci separa dall’andata dei quarti di finale della Champions League, quando la Juventus sarà chiamata ad andare a giocare in casa degli olandesi dell’Ajax. Corsa contro il tempo dunque per cercare di recuperare Cristiano Ronaldo per quella partita. Si giocherà mercoledì 10 aprile e l’Infortunio patito ieri sera dal lusitano con la Nazionale fa tremare i tifosi bianconeri, ma CR7 ha ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 2 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

5 viaggi in bici per essere felici (da 1 giorno a Una settimana) : La via TraianaCiclovia del MincioCiclovia dell'Alpe AdriaCastelli della LoiraDanimarca, verso BillundLa via Traianaviaggi in bici - La bici della felicità (Ludovica Casellati)L'autriceIn cerca di cambiamento? Pedaliamo! Perché come racconta Ludovica Casellati, giornalista, scrittrice e autrice di La bici della felicità ora in libreria, andare in bici può svoltare non solo il nostro modo di viaggiare ma anche di vivere. «La bici – dice ...

Ronaldo - torno tra Una settimana o due : ANSA, - ROMA, 26 MAR - Cristiano Ronaldo non si dice preoccupato per l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la partita Portogallo-Serbia dopo circa mezz'ora di gioco. "Non sono preoccupato, ...

Cristiano Ronaldo ad Abola : «Torno tra Una settimana o due» : L’edizione on line del giornale portoghese Abola riporta le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio alla coscia destra patito contro la Serbia in una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020. «Non sono preoccupato – ha detto -, conosco bene il mio corpo. So che dovrei tornare tra una settimana o due». Quindi sicuramente ci sarà per la sfida di Champions all’Ajax di Tadic che stasera ha segnato su ...

Suicida il sopravvissuto alla strage di Parkland : secondo in Una settimana : Si è tolto la vita uno degli studenti sopravvissuti alla strage nella scuola superiore di Parkland , in Florida, nella quale morirono 17 persone, tra alunni e insegnanti. La strage era stata compiuta ...

Non entusiasma la batteria del Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di marzo Una settimana dopo : Ci siamo appena lasciati alle spalle un weekend ricco di novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Nonostante sia stato lanciato sul mercato tre anni fa, infatti, il device è ancora molto popolare qui in Italia, al punto che le segnalazioni sulla disponibilità dell'aggiornamento di marzo per i modelli brandizzati TIM sono state molteplici (ne abbiamo parlato anche noi nella giornata di sabato). Come stanno le cose in questo periodo? ...

Dieta del limone e peperoncino : perdi 3 chili in Una settimana : Per perdere peso in modo rapido, e per eliminare i liquidi in eccesso, la Dieta del limone e peperoncino è un regime alimentare d’urto dalle elevate proprietà drenanti e depurative. Un regime che si rivela particolarmente efficace, nell’ambito delle diete last minute. E che può essere seguito solamente dopo aver chiesto un parere al proprio medico. Amato da star del calibro di Heidi Klum, Beyoncé e Jennifer Aniston, la Dieta del ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 1 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Ciclismo - i top&flop della settimana. Alaphilippe mostruoso - Sagan ancora Una volta con la maledizione della Sanremo : Nuova settimana di grande Ciclismo, spettacolo puro a Sanremo con la prima Classica Monumento della stagione che si è disputata sabato e ha visto trionfare Julian Alaphilippe. Tante comunque le corse disputate in questa settimana, con anche la Tirreno-Adriatico che si è andata a concludere. Andiamo a scoprire i top e i flop. Top Julian Alaphilippe: non si può non partire da lui. Il transalpino aveva già praticamente fatto capire tutto ad inizio ...