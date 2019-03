Salvini non piace a tutte le donne

Castrazione chimica - ministra Gulia Grillo dice no a Salvini : “Non è possibile dare l’ok” : La ministra Giulia Grillo ha detto che introdurre la Castrazione chimica come pena per gli stupratori non è una strada percorribile: "Io sono il ministro della Salute e sono anche un medico quindi non posso essere a favore di un provvedimento che riduca l'integrità psico-fisica di una persona".Continua a leggere

Salvini : oggi giornata bellissima per italiani - non è Far West : Roma – “oggi 28 marzo e’ una giornata bellissima per gli italiani, non per un partito. Finalmente dopo anni di chiacchiere e’ sancito dal Parlamento italiano il diritto alla legittima difesa di chi e’ aggredito in casa propria”. Cosi’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Senato, parlando coi cronisti poco dopo il voto. Salvini: NON È FAR West MA DIFESA DELLA GENTE PERBENE “Con ...

Legittima difesa - magistrati e penalisti d’accordo : “Legge inutile e pericolosa”. Salvini : “Critiche? Non hanno letto testo” : La legge sulla Legittima difesa è “pericolosa“. Giudici e avvocati sono d’accorto. Almeno per una volta. Ad avvicinare i punti di vista di accusa e difesa è riuscito il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il leader della Lega è infatti il promotore della nuova legge, appena approvata in via definitiva dal Senato. “Non si distribuiscono armi e non si Legittima il Far West, ma si sta con i cittadini per bene: ...

“Legittima difesa” è legge. Salvini : “Sancito sacrosanto diritto”. Anm : “Non tutelerà i cittadini” : L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 201 si', 38 no e 6 astenuti il disegno di legge sulla legittima difesa. Oltre alla maggioranza, si sono espressi a favore FdI e FI. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, era presente in Aula. Il provvedimento modifica, in particolare, gli articoli del codice penale su legittima difesa domiciliare ed eccesso colposo. La terza lettura del Senato si e' resa necessaria per adeguare la ...

Legittima difesa - Matteo Salvini esulta : “Bellissimo giorno per italiani - non sarà far west” : Dopo l'approvazione in via definitiva della legge sulla Legittima difesa da parte del Senato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini esulta: "Oggi è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani. Non si distribuiscono armi, non si Legittima il far west, ma si sta con i cittadini perbene".Continua a leggere

La legittima difesa è legge Salvini : "Non si riconosce Far West" : La legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. E' questo il fulcro della legge che ha avuto il via libera definitivo Segui su affaritaliani.it

Salvini ti sbagli : le imprese non gufano - la crescita zero è reale : «Gufi, ci hanno sempre cannato in passato», ha detto Salvini a proposito delle previsioni del Centro studi di Confindustria. Ma i numeri messi in fila dal Csc non sorprendono nessuno che abbia una conoscenza formale e sostanziale dell’economia italiana. ...

Ornella Vanoni apolitica commenta : "Matteo Salvini è il ce l'ho duro" : La cantante Ornella Vanoni, reduce dalla sua partecipazione nelle vesti di valletta d'eccezione al Festival di Sanremo 2019, si è aperta ai microfoni di una nuova intervista rilasciata a Carta Bianca, ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Salvini è un pallone gonfiato. Promette tutto a tutti e non fa niente per nessuno” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. “Sì, io penso esattamente che i palloni gonfiati in Italia impiegano un bel po’ di tempo a sgonfiarsi, ma prima o poi si sgonfiano”, commenta il direttore de Il Fatto Quotidiano a proposito del ministro dell’Interno. “Ha implicitamente detto che Salvini è un pallone gonfiato?”, ...

Salvini - Di Maio e il semestre che non conta - : I numeri dell'economia italiana sono preoccupanti. Crescita zero, debito sù. Ma la ripresa, dice il governo, arriverà nella seconda parte dell'anno. Dopo il 26 maggio

Cittadinanza a Rami e Adam - Salvini : 'Convinto non da Di Maio ma da solo. Ragazzi usati per fini politici - sono disgustato' : sono cinque i Ragazzi del bus incendiato che oggi Matteo Salvini ha ricevuto al Viminale, premiandoli con una medaglia al valore per il...

Accise sulla benzina - il taglio non c’è mai stato e Salvini dimentica la sua promessa : La promessa di Matteo Salvini di tagliare le Accise sulla benzina è, per il momento, sparita nel nulla. Il vicepresidente del Consiglio non parla più della promessa non mantenuta. Ma a ricordargliela, oggi, ci pensano gli utenti di Twitter che lanciano una vera e propria campagna social per ricordare al leader della Lega le sue dichiarazioni sul tema.Continua a leggere

Di Maio replica a Salvini : «Confindustria non è un gufo» : Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo le affermazioni di Matteo Salvini in merito alle stime diffuse dall'associazione degli industriali , secondo cui nel 2019 «l'economia italiana avrà crescita ...