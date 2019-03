ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Circa 4 anni fa è stata ultimata una scuola dell’infanzia a Casaletto di Giano, quartiere della periferia ovest di, ma ancora non è stata aperta. “Il progetto è del 1999 – spiega Sara Allevato, presidente del comitato Casaletto di Giano – e i lavori sono stati ultimati nel. Purtroppo non sappiamo perché sia ancora chiusa e non è dato sapere neanche quando verrà aperta. Anche per il prossimo anno non è stato possibile effettuare le iscrizioni dei bambini in questa scuola”. L’immobile potrebbe ospitare tre sezioni da 25 posti l’una, essenziali in un quartiere privo di altre scuole materne ma, al momento, i genitori spesso devono rivolgersi ai nonni o agli istituti privati per far accudire i propri figli. E oltre alle spese sostenute per costruirla, circa 1,7 milioni di euro, ora si dovranno utilizzare altri soldi pubblici per sistemare lo stabile indele ...

ilfattovideo : Roma, l’asilo è pronto dal 2015 ma non ha mai aperto. Ora è in balia di furti e degrado: “Per aprirlo servono altri… - Cascavel47 : Roma, l’asilo è pronto dal 2015 ma non ha mai aperto. Ora è in balia di furti e degrado: “Per aprirlo servono altri… - ilgiornaleOFF : Giorgio de Finis, direttore del @MacroMuseo d'Arte Contemporanea Roma, l'ha ribattezzato chiamandolo Asilo e ha sos… -