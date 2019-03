Marte | “falde acquifere a 750 metri di profondità” Lo studio osservando i flussi d’acqua

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2019) Come si sospettava fin dalla scoperta del lago sotterraneo vicino al polo Sud di, il sottosuolo del pianeta potrebbe essere davvero ricco di acqua. Potrebbe esserci un sistema di faldea 750di profondità che potrebbero originarein superficie, vicino all’equatore del Pianeta rosso. Lo indica lopubblicato sulla rivista Nature Geoscience da due ricercatori dell’americana University of Southern California, Essam Heggy e Abotalib Z. Abotalib.I ricercatori hanno studiato le caratteristiche delle strisce di sabbia bagnata che compaiono stagionalmente sui pendii marziani e che vengono chiamate ‘recurring Slope Lineae’. In passato, si pensava che queste strutture fossero collegate adi acqua superficiali, dovuti allo scioglimento del ghiaccio, ma confrontando le strisce di sabbia bagnata dicon formazioni analoghe ...

