La denuncia della ong | Per la fatica morti oltre 1500 migranti in sei anni nei

denuncia della Cisl Slp Poste Catania : la succursale di via Rodi - chiusa per cattivi odori. : La Cisl Slp Poste Catania, esprime forte rammarico per la mancata riapertura dell’UP di Catania Succ. 27 (Via Rodi), che

Scontri al termine della partita "Fasano-Altamura" : denunciati 11 ultras : Ai denunciati, 7 fasanesi e 4 altamurani, notificato dai Carabinieri anche provvedimento di Daspo. FASANO - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano, a conclusione di ...

Psg - la denuncia della mamma di Rabiot : 'Mio figlio è un ostaggio' : Se pensate che Wanda Nara abbia sconquassato il calcio italiano, non conoscete Veronique Rabiot. La mamma di Adrien ha manovrato la carriera del figlio, che ha 23 anni, facendolo finire fuori squadra ...

Psg - la denuncia della mamma di Rabiot : "Mio figlio è un ostaggio" : Se pensate che Wanda Nara abbia sconquassato il calcio italiano, non conoscete Veronique Rabiot. La mamma di Adrien ha manovrato la carriera del figlio (che ha 23 anni) facendolo finire fuori squadra nel Psg, prima per il no al rinnovo del contratto - andrà al Barcellona - e poi per le foto del gioc

Laura Pignataro - Liberation denuncia le pressioni fatte dai vertici della Commissione europea prima del suicidio : A tre mesi dal suicidio della funzionaria della Commissione europea, Laura Pignataro, un articolo del giornalista di Libération, Jean Quatremer, un’istituzione nella “bubble” brussellese, ricostruisce le forti pressioni a cui il capo della risorse umane del Servizio giuridico sarebbe stata sottoposta nell’ultimo anno, fino ai giorni precedenti la sua morte. Un anno caratterizzato dal conflitto interno, secondo le ricostruzioni dei colleghi e ...

Donna spacca gli occhiali della maestra del figlio con un pugno in faccia. denunciata : Un brutto voto o una nota negativa sarebbe il motivo dell'aggressione ai danni di una maestra di una scuola elementare di Palermo della direzione didattica "Saverio Cavallari". L'insegnate è stata raggiunta all'uscita dell'edificio dalla mamma e dalla sorella di un alunno di 10 anni, che le hanno contestato un atteggiamento eccessivamente duro e sprezzante. La situazione è subito degenerata e l'accesa discussione si è trasformata ...

“Alla Città del libro di Stradella lo sfruttamento dei lavoratori continua” : la denuncia del libraio : Intervista a Franco Di Battista, libraio e giornalista, sullo sciopero (poi rientrato) dei lavoratori della logistica alla Città del libro di Stradella, in provincia di Pavia, che denuncia: "La distribuzione dei libri è uno dei laboratori per lo sfruttamento dei lavoratori. Librai ed editori sotto lo scacco dei grandi operatori".Continua a leggere

Bologna - torta nazista nel Giorno della Memoria : la denuncia di una professoressa : Un episodio davvero assurdo si è verificato nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso quindi, a Bologna, durante una festa di compleanno a cui hanno partecipato diversi liceali. Vanessa Roghi, docente all'Università "La Sapienza" di Roma, aveva già discusso l'accaduto in un suo articolo pubblicato sul sito "Ricerca", rivista della Loescher. La stessa oggi ha ripreso un articolo del Corriere di Bologna, il quale ha riportato ieri la vicenda. ...

Avellino - le rompe la testa con bottiglia : denunciato nel giorno della festa della donna : Proprio in quello che doveva essere il giorno più felice e in cui tutti dovrebbero riflettere sul loro valore, nel giorno della festa della donna si è verificato l'ennesimo caso di violenza e di maltrattamenti nella provincia di Avellino. I fatti, secondo quanto si apprende dal quotidiano La Repubblica, si sono verificati esattamente nel piccolo comune di Quindici, dove un uomo di quarantacinque anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine. ...

Brindisi - vuole denunciare le violenze della compagna ma è ubriaco : patente ritirata : È una vicenda grottesca quella che arriva dalla Puglia, precisamente da Brindisi, dove un uomo di 36 anni, intorno alla mezzanotte tra il 5 e il 6 marzo, si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Brindisi Centro, affermando di voler sporgere denuncia per essere stato picchiato dall'ex fidanzata durante una cena organizzata a casa della donna. Secondo la versione fornita dal 36enne, durante l'incontro qualcosa non sarebbe andato per il ...

Isernia - paziente di 80 anni 'parcheggiata' da 7 giorni in pronto soccorso : la denuncia della figlia : Costretta a scrivere ai vertici dell'Asrem e della struttura ospedaliera del Veneziale, la donna racconta l'odissea dell'anziana madre affetta da numerose patologie e dal 27 febbraio senza alcun tipo ...

Emily Ratajkowski non paga l’affitto da 2 anni : la modella e il marito denunciati alla Manhattan Civil Court : Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard hanno un patrimonio di 18 milioni di dollari ma, nonostante questo, da due anni non pagano l’affitto del loro loft di New Nork. È quanto riporta il New York Post, secondo cui la modella e il produttore non pagherebbero dal 2017 e ora sarebbero finiti nei guai per colpa di un debito da oltre 120mila dollari. I due si sono sposati nel febbraio del 2018 e vivono in questo loft di 100 metri ...

Alcol a minori - denunciati barista e gestore di un locale aostano Aosta - L'infrazione è stata riscontrata e sanzionata - dagli agenti della ... : Facendo ieri il punto della situazione sulla sicurezza nei locali pubblici , l'illecito della somministrazione di alcool a minori era stato definito, dal Vicquestore che dirige la Divisione Polizia ...

'Faccetta nera' a Limone - denunciato per apologia del fascismo il manutentore della pista : Ecco chi è il responsabile L'uomo, operaio e manutentore della pista di pattinaggio di proprietà comunale ma data in gestione fino al 2020 tramite un bando, è stato denunciato a piede libero. I ...