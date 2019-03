Intelligenze artificiali contro intelligenze animali - ecco le olimpiadi più strane del mondo : (foto: miriam_doerr via Getty Images) Quanto sono intelligenti i sistemi di intelligenza artificiale? Vince a giochi strategici come Go, al videogame StarCraft e a poker Texas hold’em. E mostra performance superiori, in alcuni compiti, anche rispetto all’essere umano. Ma fino a dove può arrivare? Per capirlo oggi arrivano le olimpiadi per intelligenze artificiali, gli Animal-Ai Olympics, in cui i sistemi più avanzati sono chiamati a ...

Musica - ecco come le Intelligenze artificiali - non - rivoluzioneranno il modo di comporre : Alle prove di ammissione, gli studenti dovranno dimostrarsi competenti in numerosi campi della scienza, facendo valere le loro conoscenze in ambito di teoria delle IA e machine learning, oltre alle ...

Google Lookout e Microsoft Seeing AI : Intelligenze artificiali al servizio degli ipovedenti : Le Intelligenze Artificiali stanno spopolando, con la promessa di semplificare la nostra vita. Il cambiamento più sostanziale potrebbero apportarlo alla vita delle persone ipovedenti o non vedenti. Milioni di utenti in tutto il mondo che hanno difficoltà a leggere e a percepire l’ambiente circostante. Fra le aziende più impegnate nello sviluppo di soluzioni di supporto basate su Intelligenza Artificiale ci sono Google e Microsoft, con due ...

Le Intelligenze artificiali che calcolano i prezzi online potrebbero imparare a “fare cartello” : Accordarsi per tenere alti i prezzi di un genere merceologico è illegale. Ma se a condurre questo “lavoro sporco” fossero delle Intelligenze Artificiali? La domanda sorge spontanea alla luce di una simulazione condotta dai ricercatori dell’Università di Bologna con due algoritmi di “dynamic pricing“, quelli usati dai siti di e-commerce per stabilire i prezzi. Se fate acquisti online, avrete notato che i prezzi ...

Ecco a voi Obstacle Tower di Unity : un gioco progettato non per gli umani ma per le Intelligenze artificiali : Obstacle Tower è il nome di un interessante progetto sviluppato da Unity (la stessa compagnia che c'è dietro al famoso motore grafico) e del quale fa un ampio resoconto The Verge. Si tratta, a tutti gli effetti, di un software che permette di testare la profondità delle intelligenze artificiali, alle quali è affidato il compito di superare i 100 livelli - dalla crescente difficoltà - di cui il gioco è composto.La filosofia alla base di Obstacle ...