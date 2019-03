In Brunei omosessuali e adulteri verranno lapidati

Brunei - il sultanato approva la lapidazione per omosessuali e adulteri : ... il sistema legale islamico che impone severe pene corporali tramite una direttiva del sultano, che è uno dei leader più ricchi del mondo con un patrimonio di circa 20 miliardi di dollari, e siede ...

Mani tagliate ai ladri e lapidazione per omosessuali e adulteri - le nuovi leggi in Brunei : Per ordine del sultano del Brunei, uno degli uomini più ricchi del mondo, da quest'anno nel piccolo paese del Sud-est asiatico entra in vigore il nuovo codice penale che introduce reati e pene ispirati ai precetti più stringenti della sharia, la legge islamica, come la condanna a morte per lapidazione per omosessuali e l'amputazione per i ladri.Continua a leggere

Il Brunei introduce la lapidazione per omosessuali e adulteri : ... il sistema legale islamico che impone severe pene corporali: una direttiva del sultano del Brunei, che è uno dei leader più ricchi del mondo con una ricchezza personale di circa 20 miliardi di ...

Il Brunei introduce la lapidazione per omosessuali e adulteri : Dal 3 aprile in Brunei omosessuali e adulteri rischiano la lapidazione: il piccolo Stato islamico ha introdotto la pena coranica come parte dell'attuazione, fortemente criticata, di un nuovo codice penale basato sulla sharia. Lo riferisce il Guardian. Dalla prossima settimana, gli individui nel piccolo regno sud-est asiatico saranno dunque soggetti a una nuova serie di leggi draconiane, che includono anche l'amputazione di una mano e di un piede ...

Brunei - omosessuali e adulteri ora rischiano la lapidazione : ... aveva annunciato nel 2014 l'intenzione di introdurre la sharia attraverso una direttiva del sultano , che siede sul trono dal 1967 ed è allo stesso tempo uno degli uomini più ricchi del mondo , il ...

In Brunei verrà introdotta da aprile la lapidazione per omosessuali e adulteri : La notizia è di poche ore fa. Nel piccolo regno del Brunei entrerà in vigore, a partire dal prossimo 3 aprile, la legislazione dell'islam radicale, che prevede la lapidazione per gli adulteri e gli omosessuali. Lo Stato ha infatti adottato la pena coranica al termine di un processo, iniziato nel 2014, che aveva visto una crescente radicalizzazione del sistema. Dal 3 aprile, dunque, i sudditi del Brunei rischieranno anche l'amputazione di un ...

Brunei - introdotta lapidazione per omosessuali e adulteri - Sky TG24 - : Il piccolo Stato del sud-est asiatico nel 2014 ha annunciato l'applicazione della sharia, con l'approvazione di un nuovo codice penale. Tra le pene, anche l'amputazione di una mano e di un piede per ...