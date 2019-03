Formula E - La Jaguar scarica Nelson Piquet Jr

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019)Junior non proseguirà la sua stagione inE con la: al suo posto, già a partire dall'ePrix di Roma, ci sarà Alex Lynn.Ha deluso le aspettative. Dopo aver iniziato la sua quinta stagione inE con la, lo scorso dicembre,Jr. non ha brillato e in sei appuntamenti finora disputati è riuscito a racimolare un solo punto, grazie al decimo posto agguantato nella gara dapertura in Arabia Saudita. "I risultati finora raggiunti non hanno soddisfatto le mie aspettative, né quelle della squadra", ha commentatoJr. James Barclay, direttore del team, gli ha fatto eco aggiungendo: "Ha ottenuto risultati importanti per la squadra, ma quelli di quest'anno non sono stati all'altezza. Cogliamo l'occasione per ringraziareper aver contribuito in maniera significativa allo sviluppo della vettura e gli auguriamo il meglio per il ...

