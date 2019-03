Ferro | con l' Ice vuole lanciare all' estero le piccole imprese italiane

Concerti Tiziano Ferro 2019-2020 : date - biglietti e scaletta dei prossimi tour a Roma - Milano - Napoli e Torino : Oggi parleremo di Tiziano Ferro e dei possibili Concerti previsti dopo l’uscita del suo nuovo album “Accetto miracoli” a novembre. Concerti Tiziano Ferro 2019-2020: il ritorno del cantante Oggi ci andremo ad occupare di musica, ed in maniera specifica di quella di Tiziano Ferro, da qualche tempo assente da Concerti ed assente con nuove canzoni. Il 3 marzo scorso ha pubblicato una foto sul social instagram che lo ritrae felice con indosso una ...

Vivendi-Elliott - storia di un braccio di Ferro lungo un anno per il controllo su Telecom : MILANO - Il 29 marzo va in onda a Rozzano il terzo e probabilmente ultimo round dello scontro tra il fondo americano attivista Elliott e il colosso francese dei media Vivendi per la conquista del ...

Frustrare la concorrenza Ferroviaria è danneggiare i viaggiatori : Roma . La concorrenza ha fatto molto bene al settore ferroviario italiano alta velocità , tanto che questo è stato preso ad esempio dall'Unione europea nel suo processo di liberalizzazione. Questa ...

Il Recruiting day corre sul treno con Ferrovie dello Stato : 'Cerchiamo persone dinamiche e brillanti per garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territoriale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre ...

Ferrovie - Rfi blocca dieci treni Ntv-Italo. Ma più concorrenza sarebbe positiva : Nonostante la rete ad alta velocità non sia satura, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha negato a Ntv, l’azienda proprietaria dei treni Italo, la possibilità di far circolare dieci nuovi convogli acquistati recentemente. Una decisione che ripropone ancora una volta il tema dell’accesso all’infrastruttura, visto che il gestore della rete – Rfi, appunto – e uno dei fornitori del servizio (trenitalia) appartengono allo stesso gruppo. Le ...

Accuse reciproche - slogan e battaglie online. Vaccini - il braccio di Ferro continua : L’obbligo vaccinale in Italia ha preso i contorni del tifo da stadio. Un crescendo di Accuse tra Pro e No Vax con slogan, appelli e battaglie online tra chi crede nell’obbligo e chi invece si appella alla libertà di scelta delle famiglie. Per capire come siamo arrivati a questo punto occorre fare un passo indietro. Dopo anni di continuo e progressi...

Easyjet si ritira dalla trattativa per Alitalia. Delta conferma l’impegno con Ferrovie dello Stato : Easyjet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. «A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia, Easyjet ha deciso di ritirarsi dal processo», scrive in una nota la compagnia britannica. Secondo fonti vicine...

Easyjet si ritira dalla trattativa per Alitalia. Delta conferma l'impegno con Ferrovie dello Stato : Easyjet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. 'A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le ...

Archeologia industriale - Ferrovie storiche e centri di ricerca - dove passato e scienza si incontrano : Nel suo discorso inaugurale, Adriano Olivetti affermò 'Di fronte al golfo più singolare del mondo, questa fabbrica si è elevata in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia che ci manca nel mondo della musica : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini a San Siro - l’amicizia musicale di cui sentiamo la mancanza : Tiziano Ferro ricorda il duetto con Laura Pausini in Non me lo so spiegare attraverso un breve video condiviso sui social. I due erano allo Stadio San Siro di Milano quando duettavano live sulle note di una delle canzoni più apprezzate della discografica di Tiziano Ferro. Ad anni di distanza da quel piovoso giorno, Tiziano Ferro scrive: "Bellissimi ricordi!" e condivide l'emozione del duetto allo Stadio Meazza. Era il 2007 quando Laura ...

Le micro antenne INWIT arrivano nelle stazioni Ferroviarie italiane - con vista sul 5G : Il Gruppo FS italiane e INWIT hanno stretto un accordo per il potenziamento della copertura mobile di alcune delle principali stazioni ferroviarie del Paese, attraverso l'utilizzo di micro antenne e della tecnologia DAS. L'articolo Le micro antenne INWIT arrivano nelle stazioni ferroviarie italiane, con vista sul 5G proviene da TuttoAndroid.

Paolo Leoncini - Col Ferro nel pugno e con l'ira nel cuor. Gli anarchici a Siena : "'O profughi d'Italia alla ventura / si va senza rimpianti né paura, / nostra patria è 'l mondo intero, / nostra legge è la libertà / ed un pensier ribelle in cuor ci sta'. Con questi versi si apre l'...

Tav - braccio di Ferro Lega-Movimento ma la crisi non c’è. Palazzo Chigi : ora il tema è la ripartizione degli oneri con Francia e Ue : Matteo Salvini e Luigi Di Maio arrivano a Palazzo Chigi con l’elmetto in testa, determinati a darsi battaglia a colpi di Sì e di No alla Tav. Ma, nella notte più lunga e drammatica della coalizione gialloverde, si trovano davanti un premier altrettanto deciso a risolvere il più grave contrasto che divide M5S e Lega. Uno scontro che potrebbe anche ...