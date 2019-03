Casino online | successo e problematica di un fenomeno

termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2019)di unIl gioco: unin crescitaIldeiè in crescita: nel corso del 2018, al bando emesso da ADM per le nuove licenze per il gioco d’azzardo legale, 80 società si sono fatte avanti: se 40 hanno chiesto il rinnovo della licenza scaduta, altre 40 volevano entrare nel mercato del gambling oline.Come mai questo interesse per il mercato italiano da parte di società, che, in buona parte, sono di provenienza estera? Semplicemente perché il nostro Paese è, in Europa, quello dove si gioca di più: nel corso del 2017, sono stati spesi in gioco d’azzardo legale oltre 100 miliardi di Euro, il che significa il doppio di Francia e Inghilterra e quattro volte di quello che spendono tedeschi e spagnoli. Le stime relative al 2019 vedono una crescita ulteriore: gli italiani ogni anno si ...

palermo24h : Casinò online nuovi: offerta sempre più ricca e massima sicurezza - GamesNewsFinder : Xbox & Switch News: Casinò online: guida ai giochi che pagano di più - Giochi_Web : Video Slot Machine 2019 - Casino Online e Migliori Bonus per Giocare Onl... -