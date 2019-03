Autobomba a Mogadiscio | almeno 11 morti e 16 feriti

Almeno 11 persone sono morte per l’esplosione di un’Autobomba a Mogadiscio - in Somalia : Almeno 11 persone sono morte a Mogadiscio, la capitale della Somalia, in seguito all’esplosione di un’autobomba. L’esplosione, riferiscono fonti della polizia, è avvenuta fuori da un ristorante vicino all’hotel Wehliye, non lontano da dove il 23 marzo un altro attentato aveva provocato