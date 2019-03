ilsole24ore

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'è stata convocata venerdì 29 marzo alle 11 a Rozzano. All'ordine dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e la nomina della società di revisione, ma anche la richiesta di revoca di cinque amministratori in quota Elliott avanzata da Vivendi, primo azionista della compagnia telefonica col 23,94% del capitale.I 5all’ordine del...

fisco24_info : Assemblea Telecom: ecco i 5 punti all’ordine del giorno: L'assemblea Telecom è stata convocata venerdì 29 marzo all… - Inas_Lazio : RT @FabioFontanin: L'Inas Roma oggi impegnata in una giornata di #informazione ai dipendenti telecom in assemblea sindacale su #pensione #i… - FabioFontanin : L'Inas Roma oggi impegnata in una giornata di #informazione ai dipendenti telecom in assemblea sindacale su… -