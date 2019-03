Asia Argento attaccata in diretta piange | Barbara D' Urso interrompe l' intervista

Live – Non è la D’Urso : Asia Argento in lacrime e su Corona rivela : "Vive di fantasia" : L'attrice si racconta: da Morgan a Fabrizio Corona, passando per Jimmy Bennett.

Live-Non è la D'Urso - Asia Argento scoppia a piangere : 'Sono una donna molto sola' : Ieri, mercoledì, 27 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di Live - Non è la D'Urso e tra gli ospiti c'era anche Asia Argento. Durante "l'uno contro tutti", l'attrice è crollata emotivamente dopo gli attacchi massacranti ricevuti da Gianluigi Nuzzi, Alessandro Cecchi Paone, Lory Del Santo e Serena Grandi. Il punto focale della discussione sono state le accuse ad Harvey Weinstein e quelle di Jimmy Bennet. Argomenti ...

Live Non è la d'Urso - Asia Argento : "Morgan l'amore più grande - Corona mi ha detto bugie" : Nel terzo appuntamento di Live non è la d'Urso si è consumato l'una contro tutti di Asia Argento che torna in video dopo alcuni mesi di assenza, soprattutto dopo la fine della storia con Fabrizio Corona. E' proprio la vita sentimentale di Asia in primo piano in apertura dell'intervista, la tormentata storia con Morgan in primis, dalla quale è nata Anna Lou: Beh io penso che i figli si fanno in due, quindi un giudice aveva deciso tanto ...

Anthony Bourdain - compagno di Asia Argento/ Com'è morto? Il tragico suicidio : Anthony Bourdain, il compagno suicida di Asia Argento, ecco come è morto: si è impiccato nel bagno di una camera d'albergo.

