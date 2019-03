Studio rivela | La Sla colpisce i giocatori di serie A sei volte di più

Il tè verde è un valido alleato contro l'obesità - lo rivela uno Studio statunitense : Uno studio fatto da un team di esperti dell'Università statale dell'Ohio e pubblicato su una nota rivista di carattere scientifico, ha rilevato le proprietà benefiche del tè verde, in particolar modo sulla sua azione “brucia grassi” sull'organismo. Il tè è ricco di sostanze antiossidanti che rallentano l'invecchiamento delle cellule e, fra le altre qualità, possiede anche una azione antibiotica. Gli studiosi consigliano numerose tazze al giorno ...

Herpes labiale - Studio italiano rivela : numerose recidive danneggiano il cervello - rischio Alzheimer : Le fastidiose vescicole provocate sulle labbra dal virus Herpes simplex 1 (HSV-1), che di solito si presentano ripetutamente nel corso della vita, finora non erano mai state associate alla comparsa di patologie neurodegenerative. In particolare, poco o nulla si sapeva dei danni che le numerose recidive di tale infezione possono generare a carico del cervello. Un nuovo studio, condotto da un team di ricercatori italiani coordinato da Anna Teresa ...

Il riposo pomeridiano aiuta ad abbassare la pressione - lo rivela uno Studio greco : ll pisolino pomeridiano è fondamentale per ricaricare le energie e affrontare le ore successive del giorno. Alcuni ricercatori di Voula in Grecia, in un recente studio sulle persone ipertese, hanno posto in luce l'evidenza che il riposo pomeridiano, di circa un'ora, può diminuire la pressione sanguigna e proteggere di conseguenza dalle malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Il monitoraggio della pressione per 24 ore I medici ...

Tav - La7 rivela Studio inedito Ue a sostegno dell’Alta Velocità firmato da società di Ponti. “Non è analisi costi-benefici” : “Ho fatto analisi per Ocse, Commissione europea, banca mondiale, credo di non essere uno schiavo di Toninelli”. Il professor Marco Ponti, coordinatore della commissione che ha curato l’analisi costi-benefici per la Torino-Lione su cui si basa la bocciatura dell’opera da parte del ministro dei Trasporti e di tutto il Movimento 5 stelle, difende così il suo lavoro nel corso della trasmissione di Canale 5 Mattino Cinque. Nelle ...

Uno Studio rivela : Cristiano Ronaldo è il migliore sotto pressione : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Cristiano Ronaldo brilla in tutto: non solo nella capacità di fare gol ...

Mistero su estinzione dei dinosauri : nuovo Studio rivela che fu causata anche dai vulcani : I dinosauri si estinsero a causa di un gigantesco cataclisma naturale che coinvolse l'intero pianeta. Secondo un nuovo studio, però, sembrerebbe che la meteora che colpì la Terra 65 milioni di anni fa innescò un processo vulcanico anche in altre parti del mondo, che liberò enormi quantità di gas tossici nell'atmosfera. A causa di queste mutazioni globali l'ambiente si fece invivibile per i grandi rettili. Nell'estinzione dei dinosauri i vulcani ...

Studio Usa rivela : consumo di bevande dietetiche aumenterebbe rischio di infarti e ictus : Secondo un nuovo Studio americano il consumo costante di bevande dietetiche aumenta la possibilità di subire infarti o ictus. Questa ricerca scientifica sembra dunque dimostrare che la mancanza di zucchero nelle bibite non è salutare, come invece si potrebbe credere. Gli elementi chimici dei dolcificanti sembrano infatti provocare conseguenze negative sull'organismo umano. bevande dietetiche: espongono a possibilità di infarto e ictus Un nuovo ...

Stonehenge : uno Studio rivela che le origini dei megaliti potrebbero essere francesi : Nuove ricerche stanno facendo luce su un mistero che ha sempre appassionato gli archeologi: l'origine di Stonehenge e di tutti i siti megalitici simili. Ora, dopo alcuni studi, inizia a essere chiaro che circa 6800 anni fa delle popolazioni che vivevano in Francia attraversarono lo stretto della Manica e portarono le proprie conoscenze sino al suolo inglese, dove poi edificarono questi misteriosi luoghi di culto. La presunta origine francese di ...