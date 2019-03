Senza l’alieno | tocca agli umani Mandzukic si scalda

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Marioè un giocatore insostituibile nella Juventus: non c’è bisogno dell’infortunio di Cristiano Ronaldo per attribuire un ruolo di primo piano all’attaccante croato.Ora si avvicinano le sue partite, quelle decisive.le affronta con un rinnovo contrattuale a cui manca soltanto l’ufficialità. L’accordo con la Juve per restare insieme altri 12 mesi è infatti stato trovato. Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio, ma sono stati limati anche gli ultimi dettIl rinnovo diAveva un contratto da 3,5 milioni a stagione fino al 2020, che verrà adeguato e allungato ufficialmente fino al 2021. Un altro anno e mezzo da vivere in bianconero, indipendentemente dal futuro di Massimiliano Allegri, che lo considera un elemento chiave.L’annata di Super Mario è stata abbastanza particolare. Nella prima parte il croato si è espresso su livelli altissimi. Sei gol ...

