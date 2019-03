Salvini | nave dirottata da migranti Va verso Lampedusa o Malta

Salvini : "Mai messo a rischio i passeggeri della nave" : 'Abbiamo salvato, abbiamo soccorso, abbiamo nutrito. Quei 4 giorni sono stati risolutivi. Abbiamo risolto il problema senza esporre a rischio i passeggeri. Noi soccorriamo tutti, non sarò mai il ...

Sbarcati a Lampedusa i 49 migranti. Nave sequestrata. Salvini : 'Arrestateli tutti' : C'è una chiara linea politica sull'immigrazione che questo governo sottoscrive. E che il responsabile del governo sottoscrive per primo'. Gli aveva fatto eco Luigi Di Maio: 'Spero che il prima ...

Sbarcati a Lampedusa i 49 migranti. Nave sequestrata. Salvini : “Arrestateli tutti” : È ormai scontro al calor bianco, tra Matteo Salvini e la Ong vicina all’estrema sinistra (capomissione è Luca Casarini, ex leader dei no global) che due giorni fa ha salvato 49 persone al largo della Libia. Nonostante le direttive del ministro e le intimazioni a fermarsi e non dirigere verso le acque italiane, la «Mare Jonio» in mattinata è arrivat...

Perché Salvini sulla nave “Mare Jonio” scavalca lo stato di diritto : Roma. A gennaio, l’ASGI, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, aveva inutilmente cercato tracce del provvedimento di chiusura dei porti decantato da Matteo Salvini. Stavolta il salvataggio effettuato dalla nave Mare Jonio è l’occasione per l’emanazione di una “direttiva” del minist

Sequestrata la Mare Jonio - i migranti sbarcano. Salvini : la nave fa traffico di esseri umani : Notificato un decreto di sequestro probatorio della nave 'Mare Jonio' della ong Mediterranea dalle Guardia di finanza in qualita' di polizia giudiziaria. Il provvedimento entro 48 ore dovra' essere confermato dalla procura di Agrigento. La nave con 48 migranti a bordo e' attraccata ieri alle 19.00 in porto ed è subito scattato l'ordine di sbarco dopo oltre dodici ore di attesa a ridosso dell'isola. La procura diretta da Luigi Patronaggio ha ...

Mare Jonio - Matteo Salvini : “La nave è inserita in un traffico di esseri umani” : Dopo aver autorizzato lo sbarco dei 49 migranti la Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave. Salvini: "È certo che questa imbarcazione non abbia soccorso naufraghi che rischiavano di affogare ma sia inserita in un traffico di esseri umani, organizzato, concordato e programmato".Continua a leggere

Nave Jonio attracca a Lampedusa : sbarcati i migranti : Salvini : 'Sequestrata - chi sbaglia paga. Tutto organizzato da giorni' : Per il segretario Pd Nicola Zingaretti , siamo di fronte 'all'ennesima sceneggiata': 'In totale assenza di politica estera e sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesimo tragica sceneggiata ...

Nave Mare Jonio in porto a Lampedusa dopo ore di blocco. Salvini : “Arrestare i responsabili” : È entrata nel porto di Lampedusa, scortata dalla Guardia di finanza, la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che aveva soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. Al momento dell’approdo, dalla Nave si è sollevato il grido «Liberté! Liberté». L’imbarcazione ha dovuto aspettare oltre 12 ore...

Mare Jonio - Salvini : “I migranti a Lampedusa? Se ci sarà sequestro della nave possono sbarcare” : “Non sono venuto a pregare per il processo, domani dirò in Aula tutto quello che devo dire. E’ stata una giornata molto impegnativa, tra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, belle operazioni antimafia, è stata una giornata intensa. Ora vado a casa e studio cosa dirò in Aula domani”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini sorpreso all’uscita di una Chiesa nel centro di Roma. “Se ci sarà un sequestro della ...