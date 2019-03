Raffaella Carrà | fiori per la cugina morta a Bellaria

A raccontare comincia tu - anche Maria De Filippi ospite di Raffaella Carrà : A raccontare comincia tu, il nuovo programma di interviste condotto da Raffaella Carrà, avrà inizio il prossimo 4 aprile e andrà in onda su Rai 3 in prima serata.Il primo ospite annunciato è stato Fiorello: lo showman siciliano ha già commentato ufficialmente l'ospitata con una serie di dichiarazioni pubblicate dal settimanale Chi ("Si può forse dire di no alla Raffa? Ma lavorare con lei è una medaglia! Qualcosa di bello abbiamo fatto, ...

Maria De Filippi ospita Raffaella Carrà : sarà giudice di Amici 18? : Serale Amici 18: arriva Raffaella Carrà? Cosa farà con Maria De Filippi Da sabato 30 marzo prenderà il via il Serale di Amici 18. Dopo la fine della ventiduesima edizione di C’è Posta Per Te, che ha chiuso con una media del 28,85% di share e 5.465.000 telespettatori, Maria De Filippi torna in prima serata alla guida del suo talent show. La rivista Mio, in edicola da mercoledì 27 marzo, ha svelato che tra qualche settimana vedremo insieme ...

A Raccontare Comincia Tu : Raffaella Carrà debutta su Rai3 con Fiorello – Promo : Fiorello e Raffaella Carrà Attesi ritorni. Fiorello, che da anni alla televisione si concede con il contagocce, ha deciso di rimetterci piede in occasione di un altro rientro di spicco in Rai (in veste di conduttrice), quello di Raffaella Carrà. Quest’ultima è pronta a tornare in tv con A Raccontare Comincia Tu (nuovo titolo de La Mia Casa è la Tua), trasmissione incentrata su interviste a grandi personaggi dello spettacolo realizzate nella loro ...

Palinsesti Rai primavera : tra le novità 'A raccontare comincia tu' con Raffaella Carrà : Sono finalmente usciti i nuovi Palinsesti televisivi primaverili per la Rai. Tante novità, conferme e graditi ritorni. Ma andiamo passo per passo a scoprire tutto ciò che vedremo dal 31 marzo al 1° giugno 2019 su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Tutti gli show e le fiction in arrivo su Rai 1 Partiamo dalla prima rete Rai per eccellenza, Rai 1. Al venerdì è già in onda la nuova edizione de "La Corrida" con Carlo Conti, che andrà avanti fino al 17 ...

A Raccontare Comincia Tu : Raffaella Carrà debutta su Rai3 con Fiorello : Raffaella Carrà Attesi ritorni. Fiorello, che da anni alla televisione si concede con il contagocce, ha deciso di rimetterci piede in occasione di un altro rientro di spicco in Rai (in veste di conduttrice), quello di Raffaella Carrà. Quest’ultima è pronta a tornare in tv con A Raccontare Comincia Tu (nuovo titolo de La Mia Casa è la Tua), trasmissione incentrata su interviste a grandi personaggi dello spettacolo direttamente dalla loro casa e ...

