Juventus | Spinazzola vuole ' scalzare' Alex Sandro | l' azzurro è pronto al grande salto

Juventus - Spinazzola è una certezza. E ora incalza Alex Sandro : Come dare la svolta a una carriera in meno di un mese. Il 12 marzo, prima di Juventus-Atletico, Leonardo Spinazzola era un giocatore ai margini delle rotazioni di Massimiliano Allegri. Nonostante le ...

Nazionale e Juventus - Spinazzola adesso convince tutti [FOTO] : 1/4 ...

Juventus - il maestro Gasperini : 'Stupito da Spinazzola? Per niente' : TORINO - No, non ha stupito tutti, la prestazione di Leonardo Spinazzola contro l' Atletico Madrid . Ha stupito molti, ma non tutti. Non chi aveva allenato in passato il venticinquenne esterno di ...

Leonardo Spinazzola show in Juventus Atletico/ Allegri lo elogia : 'Che prestazione!' : Juventus Atletico Madrid termina 3-0, in casa bianconera brilla Leonardo Spinazzola: l'esterno sinistro salutato con una standing ovation.

Juventus-Atletico - Allegri scioglie i dubbi : Spinazzola giocherà titolare |Diretta 0-0 : L’anno scorso i campioni d’Italia hanno visto svanire all’ultimo secondo la remuntada in casa del Real Madrid. Ora sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell’andata

Juventus-Udinese - le pagelle bianconere : Spinazzola idee e show - Bentancur prezioso : SZCZESNY - voto: 6 Lasagna gli va di traverso: serata da spettatore non pagante, poi cade a sorpresa sull'unica sortita dell'Udinese. CACERES - voto: 6 Un mese fa l'ultima da titolare, con il Sassuolo.

Juventus - Spinazzola : 'Puoi allenarti a duemila - ma la partita è un'altra cosa' : Una Juventus rimaneggiata ieri sera ha vinto in scioltezza la gara contro l'Udinese per 4-1, grazie alla doppietta di Moise Kean, al rigore di Emre Can e al gol di Matuidi. Tra coloro i quali sono considerati 'seconde linee' presente anche Leonardo Spinazzola, autore di una buona prestazione, commentata dallo stesso in coda alla partita ai microfoni di Jtv. La polemica Il terzino dopo la partita puntualizza che la squadra è stata protagonista di ...

Pagelle Juventus-Udinese : doppietta di un super Kean - bene Spinazzola : Pagelle Juventus-Udinese – Finisce il match di campionato tra Juventus e Udinese, a pochi giorni dalla sfida chiave contro l’Atletico. Finisce con un punteggio largo, 4 gol per la gioia dei tifosi. . La Juve batte l’Udinese per 4-1, all’Allianz Stadium: decidono le reti di Kean (doppietta), Emre Can e Matuidi. Nel finale, la rete […] More

Juventus - verso il Frosinone : Chiellini - Bernardeschi e Spinazzola probabili titolari : La Juventus pensa al Frosinone ma non dimentica che mercoledì prossimo c’è il primo grande banco di prova della stagione: l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Si muove su un doppio binario l’avvicinamento al match di venerdì sera valido per la ventiquattresima giornata di serie A che è quasi un testa coda visto che i bianconeri sono primissimi mentre gli uomini di Baroni restano penultimi nonostante il sorprendente ...

Juventus - Spinazzola : ‘Dobbiamo prima pensare al Frosinone - poi prepareremo la Champions’ : Per la Juventus è ormai scattato il countdown in vista della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma, prima di concentrarsi anima e corpo sul match contro gli spagnoli, i bianconeri devono prima preparare la sfida di venerdì contro il Frosinone. Per questo match ci sarà, quasi certamente, qualche cambio variazione nell'undici base e uno riguarderà, in particolare, la difesa. Infatti, Alex Sandro è squalificato e il suo posto ...

Juventus-Frosinone probabili formazioni : Spinazzola dal 1' : JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni- Dopo il netto successo contro il Sassuolo, la Juventus si prepara alla sfida contro il Frosinone, match valido per la 24^ giornata di Serie A. Allegri si affiderà ad un importante turnover in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. In porta ci sarà spazio per Perin, il quale […] L'articolo Juventus-Frosinone probabili formazioni: Spinazzola dal 1′ proviene da Serie ...

Juventus - ufficiale la lista Champions : out Cuadrado - ci sono Caceres e Spinazzola : Juventus lista Champions 2019 – Juan Cuadrado non sarà tra i protagonisti della seconda fase di Champions League. L’attaccante colombiano, infortunatosi il 12 dicembre 2018 nella partita contro lo Young Boys, e operato per una lesione al menisco esterno con contemporanea frattura alla cartilagine, non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla […] L'articolo Juventus, ufficiale la lista ...

Juventus-Parma - i numeri del pareggio : Perin perforato - super Pjanic - Spinazzola pasticcia : Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti ...