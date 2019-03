Il bus dirottato | qualche neo politico su una bella pagina

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Come non gioire per il positivo epilogo di una vicenda che poteva risolversi in una immane tragedia? Come non apprezzare la concessione della cittadinanza a ragazzi che si sono segnalati per "meriti speciali"? E tuttavia non la politica tout court, ma certi politici sono riusciti a offuscare un rara edella nostra cronaca recente.In primo luogo, esagerando nell'enfasi. Per esprimere plauso a quei ragazzi non era necessario scomodare la cifra dell'eroismo. Essi hanno dato prova di essere svegli e coraggiosi, scongiurando così una orribile strage. Non è poco. E' più che sufficiente per manifestare loro tutto il nostro apprezzamento e per meritare che sia conferito loro il riconoscimento della cittadinanza. E' vero: la legge contempla tale fattispecie, la cittadinanza "premiale". E tuttavia come non osservare che essa sia appunto concessa, solo dopo ...

