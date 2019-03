Galaxy S10+ utilizzato per girare un episodio del Tonight Show

Samsung Galaxy S10 - S10+ - S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte : Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 stanno iniziando a ricevere in questo ore un nuovo aggiornamento software: i primi tre accolgono le patch di sicurezza di marzo e non solo, il quarto presenta miglioramenti al sensore di impronte. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e A50 si aggiornano con miglioramenti a PowerShare e sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone - Tim - Wind e Tre : Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone, Tim, Wind e Tre si possono acquistare in abbinamento ad una tariffa, quelle dell’operatore rosso Vodafone sono già pronte per il 5G, oppure cn la propria tariffa sotto alcune condizioni specifiche. L’acquisto dello smartphone può avvenire con addebito su conto corrente oppure con carta (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone, Tim, Wind e Tre è stato pubblicato ...

Galaxy S10 a rate con Tim Next (anche S10e ed S10+) : Galaxy S10 a rate con Tim, inclusi S10e ed S10 Plus, è possibile abbinarlo esclusivamente con Next, la tariffa che permette di cambiare smartphone ogni anno, ma se lo desideri puoi anche tenerlo. L’operatore blu ha deciso di proporre l’acquisto a rate ai propri clienti di linea fissa, che possono (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 a rate con Tim Next (anche S10e ed S10+) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone - Tim - Wind e Tre : Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone, Tim, Wind e Tre si possono acquistare in abbinamento ad una tariffa, quelle dell’operatore rosso Vodafone sono già pronte per il 5G, oppure cn la propria tariffa sotto alcune condizioni specifiche. L’acquisto dello smartphone può avvenire con addebito su conto corrente oppure con carta (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10/S10e/S10+ a rate con Vodafone, Tim, Wind e Tre è stato pubblicato ...

Samsung Galaxy S10 - S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) : Abbiamo messo a confronto i tre nuovi Samsung Galaxy S10, S10 Plus ed S10e. Qual è quello giusto per voi? Vi spieghiamo Come scegliere in un video. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 a rate con Tim Next (anche S10e ed S10+) : Galaxy S10 a rate con Tim, inclusi S10e ed S10 Plus, è possibile abbinarlo esclusivamente con Next, la tariffa che permette di cambiare smartphone ogni anno, ma se lo desideri puoi anche tenerlo. L’operatore blu ha deciso di proporre l’acquisto a rate ai propri clienti di linea fissa, che possono (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 a rate con Tim Next (anche S10e ed S10+) è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi : meglio di S10+? La nostra riprova : Scopri come va Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi dal lancio, l'altro top di gamma dell'azienda coreana. Tutti i dettagli su batteria, fotocamera, prestazioni, s-pen e le migliori offerte online. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 dopo 7 mesi: meglio di S10+? La nostra riprova proviene da TuttoAndroid.

I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ : Il Samsung Galaxy S10+ è in grado di lavorare con un supporto magnetico sul retro senza alcuna perdita di funzionalità per quanto riguarda la ricarica wireless L'articolo I supporti magnetici per smartphone non limitano la ricarica wireless del Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk : grazie a Magisk è possibile ottenere i permessi di root nella versione Exynos di Samsung Galaxy S10 Plus, anche se al momento manca una versione aggiornata del software. L'articolo La variante Exynos di Samsung Galaxy S10+ riceve il root grazie a Magisk proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 a rate con Vodafone (inclusi S10e ed S10+) con Red Unlimited : Galaxy S10 a rate con Vodafone, compresi S10e ed S0 Plus, si possono acquistare in abbinamento alle nuove tariffe 5G dell’operatore rosso, Red Unlimited Smart, Ultra e Black. Si possono acquistare a rate anche mantenendo la propria offerta ricaricabile. L’acquisto dello smartphone può avvenire con addebito su conto corrente oppure (Continua a leggere)L'articolo Galaxy S10 a rate con Vodafone (inclusi S10e ed S10+) con Red Unlimited è ...

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già acquistabili a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, a distanza di una sola settimana del debutto sul mercato. Ecco le migliori offerte del momento. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy S10+ Come usare smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy S10+ PDF Italiano scaricare la Come usare smartphone in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ : migliori cover e pellicole di vetro : Il Samsung Galaxy S10+ si presenta con un display AMOLED Infinity-O da 6.4 pollici e una risoluzione molto elevata (3040 x 1440 pixel). Il dispositivo inoltre è in vendita con tre versioni, tra cui una leggi di più...

Samsung Galaxy S10+ svetta nella Top 10 Global di AnTuTu : AnTuTu Benchmark ha pubblicato la Top 10 degli smartphone Android più performanti di febbraio 2019 e in vetta c'è il nuovo Samsung Galaxy S10+. L'articolo Samsung Galaxy S10+ svetta nella Top 10 Global di AnTuTu proviene da TuttoAndroid.