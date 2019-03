Congresso famiglie, Boschi: “Aborto è scelta drammatica per le donne, Lega aggredisce la 194” (Di mercoledì 27 marzo 2019) Maria Elena Boschi, in diretta Facebook, commenta così il Congresso mondiale delle famiglie di Verona: "La lontananza di quella manifestazione da certi valori è confermata dal fatto che c'è stata una presa di distanza da parte della Cei, il Forum per la Famiglia, Scienza e Vita. L'elemento preoccupante è che aderiranno tanti esponenti del governo, come Salvini e Fontana"



