Come faccio a sapere su quale modello di aero volerò?

Milan - Conti : “Con il Chievo Come una finale - fondamentale vincere. Se andiamo in Champions - mi faccio i capelli rossoneri” : Sorpasso sull’Inter e terzo posto. Il Milan di Gennaro Gattuso non si vuole fermare più e per centrare l’obiettivo fissato a inizio stagione, ha inserito giocatori importanti come Paquetà’ e Piatek e ha ritrovati infortunati eccellenti come Andrea Conti. Proprio l’esterno rossonero fa il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport 24: “Stiamo attraversando un periodo positivo e ci sta aiutando tanto ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi dalla parte di Soleil : “Faccio Come mi pare” : Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi fa il tifo per Soleil e non lo nasconde Soleil fin da quando è diventata leader per la prima volta si trova al centro di un’accesa polemica. Secondo molti la concorrente dell'”Isola dei Famosi” sarebbe stata agevolata durante le prove. La discussione non si è mai placata e gli animi si … Continue reading Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi dalla parte di Soleil: “Faccio come mi ...

