Asus ROG Strix XG49VQ è il nuovo monitor curvo dedicato ai giocatori

Asus - bucato programma per gli aggiornamenti : a rischio centinaia di migliaia di computer : La compagnia taiwanese si sarebbe resa involontariamente tramite del software malevolo attraverso il servizio Asus Live Update in seguito alla compromissione dei propri server. L'hanno scoperto i ricercatori del Kaspersky Lab

Asus : disponibili in Italia ROG Gladius II Wireless - ROG Balteus e ROG Balteus QI : ASUS Republic of Gamers (ROG) è lieta di annunciare la disponibilità in Italia di nuove e avanzate periferiche ROG dedicate al gaming. Performance e comfort senza vincoli Il mouse ROG Gladius II Wireless, evoluzione dell'originale Gladius II, sviluppato seguendo i feedback di professionisti dell'esport, offre oggi ancora maggiore libertà e comfort, migliori performance e molteplici possibilità di personalizzazione, oltre ad ...

Sciolta la prognosi Asus ZenFone Max Pro e Android Pie su M2 e M1 : Un chiarimento doveroso da portare all'attenzione degli utenti riguarda i vari ASUS ZenFone Max Pro (M2), Max Pro (M1) e Max (M2), ed in modo particolare per i primi dei due dispositivi citati. I possessori ricorderanno sicuramente il rimando subito dall'aggiornamento ad Android 9.0 Pie nell'ambito di questo paio di terminali, inizialmente previsto a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio scorso. Sebbene il produttore non abbia fornito ...

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy A5 (2017) - HTC U12+ e Asus ROG Phone : Aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy A5 (2017), HTC U12+ e ASUS ROG Phone, che includono patch di sicurezza più recenti e non solo: scopriamo le novità in arrivo. L'articolo Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy A5 (2017), HTC U12+ e ASUS ROG Phone proviene da TuttoAndroid.

Asus presenta le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti - ROG Strix e Asus Dual - TUF Gaming e Phoenix : ASUS annuncia quattro differenti versioni per le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti, che includono i modelli ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming e Phoenix. Questo nuovo chipset sfrutta la più recente architettura Turing, rendendola la scelta ideale per tutti quei giocatori alla ricerca di un significativo aumento di prestazioni anche con un budget relativamente più limitato. La proposta di ASUS si abbina perfettamente con l'ampia serie delle ...