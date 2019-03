Arriva Riverdale 3 su Infinity | la stagione dell’addio a Luke Perry | trama e

Riverdale - la quarta stagione prosegue senza Luke Perry mentre la terza Arriva in Italia : Come dicono nei paesi anglosassoni, “Show must go on” e anche Riverdale non fa eccezione: la morte di Luke Perry – nella serie Fred Andrews, il padre del protagonista Archie – non ferma la macchina produttiva del serial che, quindi, procederà oltre e presumibilmente ingloberà il drammatico evento anche nella sua sceneggiatura. Nel frattempo, la terza stagione sbarca in Italia con i nuovi episodi dal 26 marzo, su Premium ...