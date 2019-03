Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 27 03 2019

finanza.lastampa

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Chiusura del 27 marzo Controllato progresso per l', che chiude in salita dello 0,56%. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell' indice della Borsa di Hong Kong ...

moneypuntoit : Indice FTSE Mib vacilla sui 21.000 punti: il breakout attirerà nuovi short: Le quotazioni del FTSE Mib hanno confer… - Freedonia85 : Analisi tecnica del prezzo di Bitcoin, 27/03/2019 -