Una rara cassetta di un album solista di Dave Grohl del 1992 all’asta | Kurt Cobain

(Di martedì 26 marzo 2019)Nell'di"Late!" prendeva vita, ma era già stato modificato dal titolo originale "Pocketwatch". Tutti conosciamo brani inediti come Marigold e Winnebago, e alcune delle canzoni presenti in "Pocketwatch" sarebbero poi state riprese dai Foo Fighters. Una prima versione "demo" di "Late!", nei giorni scorsi, è stata venduta all'asta per 565 dollari da un venditore che affermava di averla acquistata nel 1994 tramite un servizio postale.Le canzoni presenti all'interno dell'disono uno stato embrionale di tutto ciò che un giorno avrebbe fatto parte del progetto Foo Fighters, ma allo stesso tempo nascondono forti influenze dello stile dei Nirvana di cuifu uno dei motori principali: il suo stile percussionistico violento e preciso aveva definito il vero sound della band. In Pokey the little puppy, per esempio, troviamo lo stesso ...

