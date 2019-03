TgLa7 | Mentana risponde a chi contesta i sondaggi | Stessa società scelta dalla

Maratona Mentana - tensioni tra il direttore del TgLa7 e Massimo Giletti? : “Domenica si vota in Basilicata, un voto particolarmente incerto: la regione è governata da 25 anni dal centro-sinistra, un anno fa il M5s ottenne oltre il 40%, e il centro-destra punta a conquistarne il controllo. Vi preannuncio la nostra non stop di domenica sera“, ha scritto lunedì scorso Enrico Mentana sul suo profilo Facebook. Un modo per avvisare i fedelissimi delle ormai celeberrime maratone elettorali del TgLa7 , in questo ...

TgLa7 - Mentana polemizza con Confindustria. Boccia gli risponde in diretta su WhatsApp : WhatsApp irrompe anche nel telegiornale. Succede lunedì sera su La7, con Enrico Mentana e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia protagonisti di un botta e risposta in diretta favorito dalla app per eccellenza.Si parla di reddito di cittadinanza e nel servizio del tg, oltre alle parole del vicepremier Di Maio, vengono riportate le osservazioni di Confindustria che sottolinea come l’importo per ciascuna persona rischi di essere ...