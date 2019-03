Svelata Apple Tv+ | la nuova piattaforma di streaming tv

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) In occasione di una cerimonia ricca di stelle del cinema, l’azienda di Cupertino ha svelatoTv +, laditv. L’annuncio è stato dato dal Chief Executive Tim Cook, nel quartier generale dell’azienda californiana: tra i vari servizi presentati, il più importante è proprio ladi– e di produzione – che sarà varata in autunno. Laincluderà serie da servizi già esistenti in USA come Hulu e HBO.ha anche annunciato la creazione una carta di credito e di un nuovo servizio di abbonamento a oltre 300 riviste e quotidiani,news+: accessibile inizialmente solo negli Stati Uniti (9,99 dollari al mese) e in Canada, il servizio disponibile con l’appNews presenta articoli da pubblicazioni come Vogue, National Geographic Magazine, People, ELLE, The Wall Street Journal, Los ...

