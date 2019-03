Star allo Specchio | il look da «Generazione Z» di Federica Carta

Calciomercato Juve - Paratici e il Liverpool Starebbero lavorando allo scambio Dybala-Salah : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Nella prossima stagione il club bianconero avrebbe intenzione di puntare su Mohamed Salah, fortissimo attaccante egiziano che milita nelle fila del Liverpool. In questo caso, però, il sacrificato sarebbe Paulo Dybala, giocatore che sta avendo numerosi problemi quest'anno. L'attaccante argentino, infatti, è stato spesso lasciato in panchina dal tecnico bianconero; il ...

Sci di fondo - Mass Start Québec City 2019 : Stina Nilsson batte Therese Johaug! Oestberg a un passo dalla Sfera di Cristallo : L’ultima prova distance dell’anno genera la sorpresa che non ci si aspetta: Stina Nilsson resiste agli assalti di Therese Johaug e Ingvild Flugstad Oestberg per tutti i 10 km a tecnica classica di Québec City e poi, allo sprint, supera entrambe le norvegesi, forte della propria padronanza della specialità. La svedese, con il tempo di 25’51″6, precede le sue due avversarie di due decimi (in particolare rimonta Johaug, alle ...

Economia - Gallo - M5S - : 'Investire in cultura e istruzione per contraStare sulla poverta' educativa' - : "Se vogliamo dare segnali alle famiglie dobbiamo investire su quello che sta più a cuore ai genitori: il futuro dei figli. E questo si fa riducendo le classi affollate che frequentano a scuola, ...

Papalia : progetto stadio non c’entra niente - Pallotta può Star tranquillo : Roma – Il progetto dello stadio “non c’entra niente” e il presidente della Roma James Pallotta “puo’ stare tranquillo”. Ad affermarlo Gaetano Papalia, ex proprietario dell’area di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. Dopo l’arresto del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, con l’accusa di corruzione, Papalia e’ convinto che lo stadio ...

Roma-Napoli è l'ultima spiaggia per i giallorossi : un pari potrebbe non baStare : Roma-Napoli è diventata una partita delicatissima per la stagione dei giallorossi: si gioca il 31 marzo alle 15:00 e sarà possibile vederla su Sky calcio e Sky sport serie A oppure in modalità streaming su Sky Go. Roma-Napoli è la partita di cartello del ventinovesimo turno di serie A, giornata in cui è in programma anche Inter-Lazio....Continua a leggere

Dalla fusione tra Fallout e Stardew Valley nasce Atomicrops - un simulatore agricolo roguelite : Se avete apprezzato Fallout e Stardew Valleym, dovreste sicuramente provare anche Atomicrops, simulatore agricolo in stile roguelite nel quale dovremo "coltivare e difendere l'ultima fattoria in un desolato mondo post-apocalittico".Come riporta Eurogamer.net, il gioco è Sviluppato da Danny Wynne, Toby Dixon e Joonas Turner e pubblicato da Raw Fury. Il trailer di presentazione è disponibile qui di seguito, e dalle immagini potremo farci un'idea ...

Ligabue : esce oggi l'attesissimo album di inediti 'Start' - il 14 giugno parte dallo Stadio San Nicola di Bari il tour negli stadi : ... "Polvere di stelle", "Ancora noi", "Luci d'America", "Quello che mi fa la guerra", "Mai dire mai", "Certe donne brillano", "Vita morte e miracoli", "La cattiva compagnia", "Io in questo mondo", "Il ...

Tav - stallo senza fine : un 'no' potrebbe coStarci molto caro : Dopo cinque ore di riunione a Palazzo Chigi Lega e M5s rimangono sulle rispettive posizioni, con una soluzione che appare...

Star allo Specchio : trucco - onde e fitness alla Cristina Marino : Stella nascente? Se sta muovendo davvero i primi passi lo fa nel modo giusto. Perché Cristina Marino, 28 anni, è stata catapultata nell’élite delle celebrità dopo aver rubato, nel 2015, il cuore di Luca Argentero sul set di «Vacanze ai Caraibi». Da allora ha tutti gli occhi puntati su di lei. Un destino che l’accomuna a Eva Mendes l’altra donna più invidiata nel mondo dello showbiz, per aver sottratto a molte l’oggetto dei loro ...

Il governo gialloverde Starebbe pensando di legalizzare la prostituzione : Fra le tante questioni che dividono il governo gialloverde, dalla Tav al reddito di cittadinanza, alle prossime europee del 26 maggio, vi è un tema su cui le parti in causa sembrano finalmente convergere: sia il leader della Lega, Matteo Salvini, che il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio sembrerebbero infatti disposti a riaprire le case d'appuntamento chiuse da ormai mezzo secolo per effetto della legge Merlin, entrata in ...

Lisa Sheridan morta a 44 anni. Era la Star di Csi - giallo sulle cause del decesso : Lisa Sheridan, star di Csi, è stata trovata senza vita nella sua casa di New Orleans. A dare per primo la notizia della sua morte è stato il magazine People e l'agente dell'attrice Mitch Clem ha confermato: "Lisa ci ha lasciati lunedì mattina". Ancora giallo sulle cause del decesso: "Stiamo aspettando notizie". Lisa Sheridan, 44 anni, era un'attrice molto brava e apprezzata. L'anno scorso aveva interpretato un ruolo anche nel film indipendente ...

Oscar 2019 : i segreti dal set di 'A Star Is Born' svelati dall'italiano che suona 'Shallow' con Gaga : Alberto Bof è un pianista e produttore musicale genovese che vive e lavora a Los Angeles. Oltre ad apparire nel film A Star Is Born come pianista...

Le Star ricordano Karl Lagerfeld : i tributi delle celeb allo stilista e icona della moda : "Genio" The post Le star ricordano Karl Lagerfeld: i tributi delle celeb allo stilista e icona della moda appeared first on News Mtv Italia.