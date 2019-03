Pronostico Doncaster vs Bristol Rovers | League One 26-03-2019 | Formazioni e Info

lanotiziasportiva

(Di martedì 26 marzo 2019)One, 39^ giornata, analisi,di, martedì 26 marzo. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi,della partita, in programma martedì 26 marzo. LaOne propone un big match alle 20.45, con la sfida tra il. I padroni di casa guidati da Grant McCann, in caso di vittoria, scavalcherebbero al sesto posto in zona play off il Peterborough distante di una sola lunghezza. Ildi Graham Coughlan, invece, occupa la quindicesima posizione e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.Come arrivano?Ilnon conosce la parola vittoria dal 12 febbraio, quando vinse in casa per 3-0 con il Southend. Nelle ultime sette partite non sono arrivate vittorie (4 pareggi e 4 sconfitte) e sono scivolati fuori dalla ...