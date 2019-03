Prima i voti | poi i tagli Sulle pensioni d' oro rinvio al dopo Europee

Lecce - Saverio Congedo FdI vince le Primarie del centrodestra. Flop della Lega 485 voti : Lecce - Con 3215 preferenze è Saverio Congedo , consigliere regionale e coordinatore di Fratelli di Italia Puglia, a vincere le primarie a Lecce per scegliere il candidato unico della coalizione di ...

Primarie Pd - l'accusa gravissima di un big dem : "Più voti che votanti - è una farsa" : Alle Primarie del Partito democratico vinte da Nicola Zingaretti ci sono state più schede valide che votanti, almeno da quanto emerge dal caso del comune di Luzzi, piccolo centro in provincia di Cosenza. A denunciare la strana vicenda a Lacnews24 è stato un componente della direzione provinciale del

Primarie - dai gazebo un vero "tesoretto" per il Pd (e non solo di voti) : Una bella boccata di ossigeno per le casse del partito. Oltre ad avere un indiscusso valore politico, gli oltre 1,6...

Primarie Pd : Comitato Zingaretti - "siamo al 70% - oltre 1 milione voti" : Dai dati relativi alle prime 200 mila schede scrutinate Nicola Zingaretti si attesta attorno al 70% delle preferenze alle Primarie Pd, Maurizio Martina al 18% e Roberto Giachetti al 12%. Lo si apprende da fonti del Comitato di Nicola Zingaretti. Con questa proiezione Zingaretti si attesterebbe attorno oltre 1 milione di voti. L'affluenza alle Primarie Pd si attesterebbe sopra 1,8 milioni di partecipanti, con un risultato che sarebbe ...

Seggi chiusi - 1 - 5 milioni di voti alle Primarie. Fonti comitato : Zingaretti oltre il 60 per cento : Si respira ottimismo al comitato di Nicola Zingaretti in via dei Cerchi a Roma: militanti, volontari ed esponenti del Pd che sostengono la candidatura del governatore del Lazio alla segreteria del partito sono confortati dall’affluenza alle primarie, che sarebbe superiore al milione e mezzo di votanti, secondo dati che arrivano dai Seggi. ...

Seggi chiusi alle Primarie del Pd - cittadini ancora in coda per votare : 'Raggiunti 1 - 5 milioni di voti' : Il mio compito è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Seggi chiusi ma ancora code di militanti alle Primarie PD : 'Raggiunti 1 - 5 milioni di voti' : Il mio compito è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Seggi chiusi alle Primarie del Pd - cittadini ancora in coda per votare : "Raggiunti 1 - 5 milioni di voti" : "Viste le lunghe file presenti ancora in molte città si ricorda che, come prevede il regolamento all'art. 5 del vademecum (lettera e), a chi è già in fila prima della chiusura dei Seggi per le primarie, prevista alle ore 20, verrà garantito l'esercizio del voto". Lo scrive in una nota il comitato di Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd. Intanto che vengano smaltite le code dei votanti, trapela ottimismo dalle fila dei ...

Seggi chiusi ma ancora code di militanti alle Primarie PD : "Raggiunti 1 - 5 milioni di voti" : "Viste le lunghe file presenti ancora in molte città si ricorda che, come prevede il regolamento all'art. 5 del vademecum (lettera e), a chi è già in fila prima della chiusura dei Seggi per le primarie, prevista alle ore 20, verrà garantito l'esercizio del voto". Lo scrive in una nota il comitato di Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd. Intanto che vengano smaltite le code dei votanti, trapela ottimismo dalle fila dei ...

Primarie Pd - verso 1 - 7 milioni di voti : Imbrattata nel Veneziano una sede del partito, a Capaci si dimette il segretario per la mancanza di seggi

Primarie Pd - verso 1 - 5 milioni di voti : Imbrattata nel Veneziano una sede del partito, a Capaci si dimette il segretario per la mancanza di seggi

Primarie Pd - come seguire i risultati e lo spoglio dei voti : Si vota per le Primarie del Pd: seggi aperti fino alle 20 per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. I primi risultati dovrebbero essere diffusi dopo la chiusura dei gazebo, mentre non ci saranno dei veri e propri exit poll, come avviene in caso di normali elezioni.Continua a leggere

Primarie Pd - ai gazebi si fa la coda. L’obiettivo? Superare il milione di voti : Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Le Primarie del Pd del 3 marzo 2019Il 3 marzo 2019 è il giorno del Pd. È la domenica delle Primarie, si vota per la scelta del nuovo ...

Sondaggi politici - Zingaretti verso la vittoria alle Primarie del Pd : è oltre il 50% dei voti : A due giorni dalle primarie del Pd, un Sondaggio evidenzia un trend apparentemente molto chiaro: il super-favorito per la vittoria è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, seguito a distanza da Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Zingaretti è dato dalle rilevazioni al di sopra del 50% necessario per l'elezione a segretario.Continua a leggere