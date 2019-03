Passa a Strasburgo la riforma del copyright

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Il Parlamento europeo diha approvato la direttiva europea sulper difendere il diritto di autore dai giganti del web, con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. L'aula ha detto no alla proposta del gruppo Efdd (dove ci sono anche gli eurodeputati del M5s) di respingere in toto la direttiva e ha anche bocciato la proposta di aprire i voti a emendamenti del testo, sul quale c'è il sigillo della Commissione Ue. Per l'adozione definitiva però bisognerà aspettare il Consiglio europeo dove i 27 leader dovranno raggiungere una maggioranza qualificata. Due mesi fa, Italia, Olanda, Lussemburgo, Polonia e Finlandia hanno impedito la formazione di una maggioranza in Consiglio, in quanto votarono no.Soddisfatto il relatore Axel Voss, tedesco del Ppe. "Con questa" sul"non c'è censura - è il suo intervento stamane in aula - ...

