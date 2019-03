Mercato Inter | arrivano conferme per Dzeko | dopo Pasqua “l’affondo”

L'Inter potrebbe cedere Skriniar per finanziare il proprio calcioMercato : Rimbalza in questi giorni l'indiscrezione relativa al Manchester City, che sembra voler ingaggiare Milan Skriniar per la prossima stagione calcistica. Si parla di una somma di 100 milioni di euro, che sarebbe la più alta mai stanziata dal club inglese. Nel frattempo Real Madrid e Barcellona mantengono i radar accesi, per monitorare l'evolversi della situazione. Pare difficile che L'Inter decida di privarsi di un campione di tale portata, ma ciò ...

Le notizie del giorno – Grave incidente portiere 16enne - dichiarazioni Colombari su Costacurta e Mercato dell’Inter [FOTO] : 1/7 Marotta (Claudio Furlan/LaPresse) ...

CalcioMercato Inter - Skriniar : è derby di Manchester tra City e United : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dall’edizione online del Daily Mirror, il Manchester City sarebbe pronto a mostrare i propri muscoli per sfidare, sconfiggere i rivali del Manchester United e convincere così l’Inter a cedergli Milan Skriniar. Il City sarebbe disposto ad offrire una cifra record er riuscire ad aggiudicarsi il difensore 24enne per 85,5 […] L'articolo Calciomercato Inter, Skriniar: è derby di ...

Juventus-Inter - ennesima sfida di Mercato per la sorpresa della Serie A : Juventus-Inter, nuova sfida di mercato. I due top-club italiani si contendono ancora una volta un obiettivo. Il nome è quello del centrale della Sampdoria Andersen, sorpresa di questo campionato. Qualità in fase di impostazione, capacità nel gioco aereo, attenzione in marcatura: sono queste le principali doti del talento blucerchiato, la cui valutazione è esplosa negli […] More

CalcioMercato Napoli : interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese : Calciomercato Napoli: interesse per De Paul e Lasagna dell’Udinese Il mercato, si sa, è una macchina inarrestabile, destinata a far parlare di sé per tutto l’anno, nonostante archi di tempo prestabiliti. I club di Serie A e non solo stanno già pensando alle mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. E’ questo il caso del Napoli. I partenopei, infatti, starebbero tentando uno “scippo” che ...

Mercato Inter - un grande ex può tornare in nerazzurro - : Nei giorni scorsi, riferisce il quotidiano sportivo, ci sarebbe stato un contatto tra gli uomini Mercato nerazzurri e gli agenti del giocatore , vicecampione del mondo a Russia 2018. Un mini vertice ...

Mercato Inter - tutti i nomi nel mirino di Marotta per il centrocampo [FOTO] : 1/7 Marotta (Claudio Furlan/LaPresse) ...

CalcioMercato Napoli - obiettivo De Paul : si prova il sorpasso sull'Inter : ... gli azzurri puntano sul rapporto con i Pozzo L'Inter è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare De Paul, secondo quanto riporta in prima pagina "Il Corriere dello Sport", è ancora lontano dalla ...

Inter-Milan - altro derby di Mercato : Non solo De Paul. Un altro giocatore rischia di accendere un derby di mercato tra Milan e Inter : Steven Bergwijn . Come scrive la Gazzetta dello Sport , i nerazzurri sono passati all'attacco, ma i rossonero studiano la contromossa.

Mercato Inter : lo United è su un tuo difensore - e non scherza… che offerta ai nerazzurri [DETTAGLI] : E’ uno dei difensori più forti in Serie A, anche in rapporto all’età. Grande salto di qualità per lui dopo la splendida stagione alla Sampdoria e il passaggio all’Inter. Adesso, per Milan Skriniar, c’è la fila. Tante big europee su di lui ma pare essere il Manchester United (che nel frattempo punta gli occhi anche su altri difensori, tra cui gli “italiani” Koulibaly e Manolas) la squadra pronta a buttare ...

De Paul al Milan - è derby di Mercato con l’Inter : le cifre : De Paul al Milan potrebbe essere qualcosa di più che una voce di calciomercato. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta infatti come il Milan si sia inserito in modo deciso nella trattativa. L’argentino classe 1994 a fine stagione lascerà quasi sicuramente l’Udinese per trasferirsi in un grande club, sulla scia della grande stagione che sta giocando. In questo contesto si stanno muovendo Leonardo e Maldini per ...

CalcioMercato Inter - Marotta scatenato : spese in casa Juventus : Calciomercato Inter – Beppe Marotta è davvero scatenato. L’ad dell’Inter si è già messo al lavoro per formare l’Inter che verrà: una squadra competitiva che dovrà combattere su più fronti e, soprattutto, essere in grado di lottare per lo Scudetto. I sogni non sono pochi, e Marotta vuole trasformarli in realtà, anche per il bel […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta scatenato: spese in casa Juventus proviene da ...

Vertice di Mercato per la nuova Inter : Spalletti gioca ancora : MILANO - L' Inter sta già programmando il futuro con Luciano Spalletti . Settimana prossima si terrà in sede la riunione tecnica con Beppe Marotta , Piero Ausilio e Giovanni Gardini per pianificare le ...

CalcioMercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...