Liguria | vasto incendio a Cogoleto | case evacuate e scuole chiuse

Liguria - vasto incendio a Cogoleto : 50 famiglie evacuate e scuole chiuse. Le fiamme arrivano sull’autostrada A10 : Un maxi incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova). Come si vede dal video caricato da un automobilista su Facebook, le fiamme lambiscono le carreggiate. Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul ...