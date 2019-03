Lentini compie 50 anni | “Non ho rimpianti | devo tutto al Toro”

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Gianluigimezzo secolo e in un’intervista a Italpress ripercorre i momenti più importanti della sua carriera. L’ala che fece innamorare i tifosi del Torino e non solo con le sue discese sulla fascia e i suoi irresistibili dribbling, raccogliendo l’eredità di predecessori illustri come Gigi Meroni e Claudio Sala, fu protagonista del 1992 di uno dei più clamorosi trasferimenti della storia del calcio italiano. In quel giugno di oltre 25fa il Milan di Silvo Berlusconi lo acquistò per l’allora cifra record di 18,5 miliardi di lire, scatenando la violenta reazione dei tifosi granata, che già delusi per la mancata vittoria della Coppa Uefa, persa in finale con l’Ajax, presero d’assalto alla sede del club. L’ex calciatore festeggerà domani 50. Una data che lo segnerà per sempre è il 2 agosto 1993, quando rischiò la vita ...

CalcioWeb : #Lentini compie 50 anni e ricorda l'incidente, gli anni del #Torino e #Mondonico