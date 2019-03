Il Parlamento Ue approva la riforma del copyright 

Copyright - Parlamento Ue approva la riforma. “Equo compenso a chi detiene diritto d’autore” : Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto d’autore. Il via libera dall’aula di Strasburgo all’accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del diritto d’autore in Internet è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Le nuove norme Ue sul Copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web. Per la ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma del diritto d'autore in internet : approvata dal Parlamento europeo la riforma del Copyright. Il via libera dall'aula di Strasburgo all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto...

L’EuroParlamento approva la direttiva europa per il diritto d’autore in rete : I favorevoli sono stati 348, i contrari 275, gli astenuti 36: nonostante il lobbying delle multinazionali del digitale

Parlamento UE approva risoluzione che chiede estradizione Casimirri : Il Parlamento europeo ha approvato l'estradizione immediata in Italia di Alessio Casimirri ex brigadista condannato a sei ergastoli

Approvata dal Parlamento Ue l'estradizione per Alessio Casimirri : Oggi il Parlamento dell'Unione europea ha votato un emendamento presentato dall'europarlamentare leghista Mario Borghezio al fine di sbloccare la situazione in Nicaragua riguardante l'ex brigatista Alessio Casimirri. Ad oggi, infatti, il terrorista è l'ultimo dei latitanti per l'attentato di via Fani. Chi è Alessio Casimirri Alessio Casimirri nasce a Roma nel 1951. Sin da giovane milita nell'estrema sinistra armata degli anni di piombo, in ...

Ue : Parlamento approva risoluzione su contrarietà a Nord Stream 2 : ... "minacciando il mercato interno dell'Ue e non allineandosi agli interessi strategici della politica energetica dell'Unione", motivo per cui il progetto "andrebbe fermato"., Res,

Che cos’è la Convenzione di Faro sul patrimonio culturale che il Parlamento non riesce ad approvare : Dal 2013 l'Italia è in attesa che il Parlamento ratifichi l'importante Convenzione di Faro che introduce il concetto innovativo di "eredità-patrimonio culturale" e promuove l'accesso al patrimonio culturale per i cittadini, in particolare giovani e soggetti svantaggiati. Ieri un nuovo stop al Senato: necessario l'intervento del ministro Bonisoli.Continua a leggere

Direttiva copyright - la Commissione giuridica del Parlamento Ue approva il testo : «Ci siamo battuti per fissare dei principi che ritengo inviolabili a tutela delle tante professionalità anche italiane nel mondo dell'editoria, delle tv, del cinema e della creatività». Gasbarra ...

Copyright - Commissione giuridica EuroParlamento approva direttiva : Bruxelles, 26 feb., askanews, - La Commissione Affari giuridici dell'Europarlamento ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessuna astensione, oggi a Bruxelles, la direttiva Ue sulla ...

Copyright - Commissione giuridica EuroParlamento approva direttiva : Bruxelles, 26 feb., askanews, - La Commissione Affari giuridici dell'Europarlamento ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessuna astensione, oggi a Bruxelles, la direttiva Ue sulla ...

Openpolis sul Parlamento. Solo dossier secondari a gennaio - tra le 7 leggi approvate spicca il trattato col Laos : Un gennaio più operoso dei mesi precedenti, in cui il Parlamento però si è occupato di questioni secondarie. Il rapporto Openpolis consegna l'immagine di un'Assemblea sempre più lontana dal centro decisionale e legislativo. Numeri alla mano, gennaio 2019 si presenta addirittura come il mese più prolifico della legislatura gialloverde. A ben vedere tuttavia, è impossibile non notare come tale record sia ...