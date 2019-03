Il padre di Kean | ' Sto con Salvini I migranti? Aiutiamoli a casa loro'

castedduonline

(Di martedì 26 marzo 2019) Il leghista che non ti aspetti. Biorou Jean, papà di Moise, talento della Juventus e della Nazionale, non ha dubbi: 'A me piace la Lega e la politica di', dichiara a 'Un giorno da pecora' su Radio 1. Immigrato ivoriano, è promotore del motto '', tanto che confessa di essere alla ricerca di 'un'associazione per ...

matteosalvinimi : 'Io sono leghista, a me piace la Lega e la politica di Salvini. Serve bloccare l’immigrazione alla partenza, aiutar… - pisto_gol : Il padre di Kean: 'Mio figlio tifava Inter. La Juve non mi dà i biglietti per lo Stadio e mi deve due trattori. Son… - Gazzetta_it : Il padre di #Kean senior sta con #Salvini: 'I migranti aiutiamoli a casa loro...' -