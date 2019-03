Fiamme a Genova | l' incendio continua a divampare | scuole ed autostrade chiuse

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Il potenteche sta distruggendo ettari di vegetazione alle porte dipotrebbe essere di origine dolosa ed è stato alimentato dal vento forte. I soccorsi, infatti, sono arrivati in ritardo proprio per le enormi raffiche di vento che non davano la possibilità agli elicotteri di raggiungere la zona. Al momento si parla di un piccolo, leggero miglioramento.La situazione Durante le prime ore della notte dellegiganti hanno iniziato ad espandersi nella zona di Cogoleto e gli abitanti hanno dato subito l'allarme. La situazione si è dimostrata da subito difficile, a causa del forte vento che, raggiungendo i 100 km orari, ha reso impossibile le prime operazioni. Gli elicotteri si sono alzati in volo con molte ore di ritardo, approfittando del momento in cui le raffiche sono diminuite.Sul luogo sono intervenuti subito i vigili del fuoco di, Massa Carrara, ...

NicolaMorra63 : Un pensiero a #Genova martoriata da fiamme che voglio sperare non siano state dolosamente innescate. Qualora però d… - GiovanniToti : Grande #incendio a #Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e st… - emergenzavvf : #Genova #26marzo 9:00, incendi di vegetazione a Cogoleto e Lerca: dalla tarda sera di ieri 70 #vigilidelfuoco al la… -